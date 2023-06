Silvio Berlusconi sarà cremato: oggi i funerali di Stato

[adrotate group="9"]

A breve verranno celebrati i funerali di Silvio Berlusconi, nel Duomo di Milano. Il rito avrà inizio alle 15, mentre, a seguire la salma verrà cremata e le sue ceneri dovrebbero essere custodite nel mausoleo che l’ex Premier stesso ha fatto realizzare nella villa di Arcore, dove si trovano già quelle dei suoi genitori e di sua sorella. Ma la famiglia ha chiesto il massimo riserbo sulla cerimonia di cremazione che dovrebbe avvenire nel centro Valenziano Panta Rei, in provincia di Alessandria.

Nel mausoleo della villa di San Martino le spoglie di Silvio Berlusconi

Il suo desiderio era quello di riposare accanto alla sua famiglia nel mausoleo della villa di San Martino e l’unico modo era la cremazione. La struttura era stata concepita da Berlusconi e realizzata da Pietro Cascella, per tumulare le persone care. Sulla possibilità che le ceneri del leader di Forza Italia possano restare nella villa di Arcore, è arrivato anche l’assenso del sindaco, Maurizio Bono. Unico limite è che venga comunicata la località in cui verrà posizionata l’urna e venga consegnata a uno dei residenti nella villa. In questo caso si tratterà della compagna di Berlusconi, Marta Fascina o del figlio Pier Silvio Berlusconi. Si tratta, comunque, di aspetti molto privati in merito ai quali i congiunti daranno comunicazioni ufficiali solo nella giornata di giovedì 15 giugno.

Una struttura voluta e pensata direttamente dall’ex Premier per accogliere gli affetti più cari

La tomba nella quale riposerà l’ex presidente del consiglio, non sembra abbia un’impronta religiosa, piuttosto sembra essere ispirata alle tombe dei faraoni. Al mausoleo, situato nella villa di San Martino, si accede attraverso una scalinata. Oltre un imponente portone di ferro c’è la tomba principale con 36 loculi. Una struttura concepita personalmente da Silvio Berlusconi proprio per accogliere tutti i membri della sua famiglia e gli amici più intimi.