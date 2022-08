Trasformano lo stabilimento in discoteca: chiusi due locali a Fiumicino

I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia e dei Comandi dipendenti in previsione del fine settimana di Ferragosto, hanno aumentato le attività di controllo sul litorale nord della provincia romana. Questo perché, con l’avvicinarsi del 15 agosto, il litorale si prepara ad accogliere migliaia di persone in più che arrivano per godersi un meritato riposo.

Controlli e fermi da Civitavecchia a Fiumicino

I controlli mirati e precisi, attuati dai Carabinieri, hanno avuto l’obiettivo di far passare in tranquillità questo periodo sia ai residenti dei comuni interessati che a tutti coloro che sono in vacanza. Infatti a Civitavecchia, gli agenti hanno identificato oltre 200 persone, controllato 120 veicoli e segnalando oltre 30 sanzioni al Codice della Strada. Inoltre, 5 persone sono state denunciate, a vario titolo, per guida in stato di ebbrezza alcolica e guida reiterata con tanto di revoca della patente.

Ma non solo a Civitavecchia l’alcol è risultato essere un problema: infatti, a Santa Marinella, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato due uomini, in evidente stato di ebbrezza alcolica, in quanto presunti responsabili di alcuni tentativi di furto a bordo di autovetture in sosta. Ma, nonostante l’intervento celere dei Carabinieri, avrebbero rubato alcune cose che li porteranno a dover rispondere di furto aggravato e tentato furto in concorso.

Discoteche senza autorizzazioni: chiusi due locali a Fiumicino

Nel comune di Fiumicino, soprattutto a Passoscuro, affollatissima in questi giorni di vacanze, i Carabinieri della locale Stazione hanno concentrato la propria attenzione sulle serate danzanti presso i lidi balneari che, talvolta, si trasformano in vere e proprie discoteche non autorizzate a cielo aperto. Nel corso delle verifiche sono stati sanzionati, per oltre 1.500 euro, i gestori di due attività. Inoltre è stata disposta la sanzione accessoria dell’immediata cessazione dell’attività svolta senza alcuna autorizzazione o licenza comunale.

Infine, tra i comuni di Ladispoli e Cerveteri, i Carabinieri hanno inoltre trovato 6 persone in possesso di una modica quantità di stupefacenti, tra hashish e marijuana. Le sei persone sono state segnalati alla Prefettura – U.T.G. di Roma, come assuntori. Per poter assicurare a tutti un ferragosto all’insegna del divertimento, i Carabinieri continueranno a svolgere i loro attenti controlli anche nei prossimi fine settimana.