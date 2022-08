Ferragosto 2022, i ristoranti aperti a Roma: ecco dove andare a mangiare

Il Ferragosto si festeggia anche in città. Le possibilità di trascorrere un pranzo o una cena fuori non mancano a Roma. Terrazze e giardini con vista sugli scorci più belli della Capitale, ma anche sul mare: ecco i ristoranti aperti per concedervi una pausa il 15 agosto.

Aroma Restaurant. Via Labicana 125, Roma

Per una vista sul Colosseo mozzafiato c’è Aroma Restaurant. Ristorante stellato di Palazzo Manfredi con la cucina dello chef Giuseppe Di Iorio. Nel menu à la carte la Ricciola marinata con verdure sottaceto e limone di mare, il Fusill’oro ai quattro pomodorini, mandorle e caciocavallo affumicato, il Baccalà Glacier 51 affumicato con vongole, pesca noce e asparagi di mare. E per concludere la Tarte Tatin di Aroma.

Aqualunae Bistrot. Piazza dei Quiriti 19-20, Roma

Ad Aqualunae Bistrot un menu degustazione per festeggiare Ferragosto. Lo chef Emanuele Paoloni propone: Benvenuto dello chef; Degustazione di olio Quinta luna del Frantoio Gaudenzi con pane fatto in casa e tour di 8 sali dal mondo; Carpaccio di manzo con suggestioni d’estate; Melanzane bruciate con fondente di nero di Nebrodi fumè; Come una lasagna; Tataki di manzo paglia e fieno con verdurine croccanti; Pre dessert; Anguria lime e frolla; Dolce arrivederci dello chef. Prezzo: 68 euro a persona (+29 euro con wine pairing).

Palm Court – Hotel Hassler. Piazza della Trinità dei Monti 6, Roma

L’Hotel Hassler apre le sue porte per accogliere tutti. Nella corte interna del Palm Court si potranno gustare i piatti dello chef Marcello Romano, che per l’occasione ha ideato tre proposte: Calamari e gamberi in tempura all’acqua di pomodoro San Marzano servita all’interno di una cialda di riso e lime che richiama alla memoria i sapori dei tipici pomodori al riso; gli Scialatielli con frutti di mare con crema di zucchine romane in fiore; il Galletto al concentrato di peperone e olive di Gaeta disidratate.

Ristorante Mirabelle. Via di Porta Pinciana 14, Roma

Una terrazza perimetrale con vista su Roma. Si trova a Mirabelle, dove gli ospiti vengono accolti dai piatti gourmet dell’executive chef Stefano Marzetti, che propone il regolare menu à la carte, con uno speciale dessert che il pastry chef Sebastian Delandre ha dedicato al giorno di Ferragosto: un vacherin con meringa alle mandorle con cuore sorbetto di more selvatiche di stagione e cubi di anguria alla vaniglia.

Verve Restaurant. Via Giulia 131, Roma

Un giardino sul tetto sorprendente vi aspetta all’interno del DOM Hotel, nel Verve Restaurant. Per questa giornata di festa, il ristorante propone il menu à la carte con un piatto tipico romano: il pollo con i peperoni, che qui viene servito all’interno di una ciriola.

Settimo Roman Cuisine & Terrace. Via Lombardia 47, Roma

Da Settimo Roman Cuisine & Terrace il Ferragosto parte con un aperitivo. Lo chef Giuseppe D’Alessio propone alcuni antipasti tra cui golosi mini supplì, paste della tradizione e piatti di carne e di pesce. Quando calerà la notte le pergotende verranno aperte per ammirare il cielo.

Les Étoiles – Hotel Atlante Star – Via dei Bastioni, 1

Il Ferragosto si può passare anche insieme agli amici a 4 zampe. E’ la proposta di Les Étoiles, il rooftop dell’Hotel Atlante Star in zona Prati. Tra i piatti del Ferragosto spiccano il tagliolino all’uovo, scampi e tartufo, il risotto ai fichi, parmigiano stravecchio 54 mesi e Patanegra, il polpo alla brace, melanzane marinate e stracciatella di bufala e il cosciotto di agnello alla parmigiana e spuma di bufala.

Lux Restaurant & Lounge – Lungomare Duca degli Abruzzi 84, Ostia

Un ristorante anche per chi vuole passare la serata o il pomeriggio al mare. Lux Restaurant & Lounge, sulle sponde del porto turistico di Ostia, presenta un Ferragosto all’insegna della tradizione gastronomica. Nel menu spicca il Mezzo Pacchero di Gragnano all’amatriciana di pesce spada.

La Scialuppa da Salvatore, via Silvi Marina, 69, Fregene

Cucina di mare che sposa la tradizione ma resta innovativa. A Fregene “La Scialuppa da Salvatore” è pronto ad accogliere tutti i romani desiderosi di una fuga al mare.