GF VIP, Antonino Spinalbese rientrerà in casa? Come sta il concorrente ricoverato in ospedale

Da tempo aveva annunciato che doveva essere sottoposto a un piccolo intervento chirurgico, finchè il giorno prima di Capodanno Antonino Spinalbese ha lasciato la Casa del Grande Fratello vip per sottoporsi all’operazione di asportazione di una cisti. Il piano era che sarebbe uscito, ma poi sarebbe rientrato una volta che si era ripreso. Ora la domanda dei follower di Sinalbese è: quando tornerà nel programma?

Antonino Spinalbese tornerà nella casa del GF Vip?

Le notizie che si hanno circa l’eventuale rientro di Antonino non sono quelle che tutti si aspettavano. L’ex compagno di Belen Rodriguez, infatti, non è certo possa fare ritorno nella casa di Cinecittà. Amedeo Venza ha scritto su Instagram: “Sono sorti dei problemi con il rientro di Antonino. Domani sapremo se rientra o non rientrerà più”. Una notizia quest’ultima confermata anche da Deianira Marzano che ha scritto anche lei sui social: “Probabilmente Antonino domani non rientrerà nella Casa perché sono sorti degli inconvenienti. Staremo a vedere”.

La novità ha gettato nello sconforto i fan di Sinalbese e gli appassionati del Grande Fratello vip. Soprattutto perché l’idea è che possa aver avuto delle complicazioni legate al suo stato di salute. Potrebbe però anche essere solo una trovata pubblicitaria per indurre il pubblico del GF Vip a seguire la diretta. Anche se sempre sui social arriva chi smentisce il mancato rientro di Antonino e annuncia “Entrerà di nuovo. Le notizie appena uscite sono delle fake”.

Tanti i dubbi in attesa della diretta di stasera

La verità è che tra chi conferma il suo rientro e chi smentisce, si resta nel dubbio su quale sarà la verità sul vippone. Solo stasera nella diretta,il conduttore del reality, Alfonso Signorini, confermerà o meno il rientro del gieffino nella casa più spiata degli italiani. Bisogna avere un po’ di pazienza, ancora qualche ora di attesa per poter sciogliere tutti i dubbi sulla vicenda.