Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono lasciati: l’addio dopo 25 anni insieme

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono lasciati. Un amore, il loro, durato per ben 25 anni e che adesso è giunto al capolinea. È molto probabile che la comunicazione dell’avvenuta rottura tra i due arrivi nel corso di una delle prossime puntate di Verissimo, il salotto di casa Mediaset condotto da Silvia Toffanin. Le prime indiscrezioni in merito arrivano dal sito di Roberto D’Agostino, Dagospia, secondo il quale lo coppia si appresterebbe ad ufficializzare la separazione.

La separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

“È arrivata al capolinea la storia tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Dopo 25 anni insieme e tre figli, è finito l’amore ma non la stima e l’affetto”, questo quanto si legge in un flash pubblicato su Dagospia nel quale si aggiunge poi che: “I due hanno passato le vacanze di Pasqua insieme al mare e daranno la comunicazione ufficiale della loro rottura, con ogni probabilità, a Verissimo da Silvia Toffanin nel fine settimana”. Infatti, al momento dalla coppia non è arrivata alcuna ufficializzazione in merito anche se, ai fan più attenti dell’opinionista – che solo poche settimane fa abbiamo visto destreggiarsi nelle vicissitudini dei vipponi del GF 7 – non è mancato di notare un post eloquente apparso sul suo profilo Instagram: “Il tempo non aggiusta le cose, te le fa capire. A sistemarle devi pensarci tu”. Tale post sembra rafforzare l’ipotesi di un allontanamento tra i due, aspetto quest’ultimo che, come detto, non trova al momento nessuna conferma.

Le parole della Bruganelli (a Nuovo)

Adesso le parole delle Bruganelli apparse qualche tempo fa sul settimanale Nuovo, assumono un significato diverso e che lascia spazio a delle riflessioni. Ma ecco cosa aveva precedentemente detto la donna: “Io e Paolo viviamo in case separate. Non siamo una cosa sola ma due entità diverse che hanno scelto di vivere insieme e, ora che i figli sono più grandi, possono anche permettersi di riprendere in parte i propri spazi. Non ho mai sentito di esistere in funzione di un uomo…”

La smentita social

Le indiscrezioni sulla presunta rottura, separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono diventati virali sui social, arrivando, ovviamente, anche ai diretti interessati i quali, dal canto loro, hanno smentito quando si vociferava sul loro conto. Una pungente ironia caratterizza la smentita della coppia, resa nota mediante un breve video sul profilo Instagram della Bruganelli.