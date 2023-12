Roma, ladri hi-tech beccati dai Carabinieri: decodificatori elettronici per aprire il SUV

Furti sulle auto in sosta a Roma, fermati due ladri dai Carabinieri. Con un dispositivo elettronico stavano tentando di aprire un SUV. Arrestati.

Avevano preso di mira alcune auto in sosta nella zona di Primavalle-Torrevecchia. E per aprirli si stavano avvalendo di appositi decodificatori elettronici in grado di copiare i codici di accesso dei telecomandi. Un lavoro “pulito” per portare via macchine, anche di grossa cilindrata (magari da destinare al mercato nero dei pezzi di ricambio), e svanire poi nel nulla. Ma ai due malviventi ieri sera è andata male: i loro movimenti sospetti hanno infatti attirato l’attenzione di alcuni passanti che hanno immediatamente allertato il 112. E per loro sono scattate inevitabilmente le manette.

Tentato furto d’auto in Via Bardineto a Roma

I due uomini, secondo quanto ricostruito, stavano armeggiando con la loro apparecchiatura hi-tech nei pressi di alcune autovetture regolarmente parcheggiate in via Bardineto, non distante da Via di Torrevecchia. Sul posto, allertati da alcuni passanti come visto, sono prontamente intervenuti i Carabinieri della Stazione Roma Montespaccato che hanno sorpreso i due mentre cercavano di aprire un SUV utilizzando un decodificatore elettronico.

Sequestrati i decodificatori

Immediatamente bloccati e identificati – si tratta di due cittadini moldavi – i Carabinieri li hanno perquisiti trovandoli in possesso di un decodificatore di chiavi di auto, con relativo carica-batterie, oltre ad un telecomando neutro utilizzato per la copia dei codici di telecomandi a distanza dei veicoli. I dispositivi elettronici sono stati sequestrati mentre la coppia di cittadini stranieri è stata arrestata: adesso entrambi devono rispondere di tentato furto di auto.

