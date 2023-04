Roma, va via la luce e accendono una candela: appartamento a fuoco, morta una donna

Hanno acceso una candela in camera da letto, per cercare di vedere qualcosa nel buio che era sceso improvvisamene a causa del balck out dovuto all’interruzione di corrente avvenuto momentaneamente nell’abitazione. E proprio quella candela, probabilmente troppo vicina al materasso, ha scatenato un incendio spaventoso, che ha provocato la morte di una donna di 76 anni. In salvo, invece, il marito di 77 anni e il figlio di 51.

La tragedia è avvenuta nella serata di oggi, domenica 16 aprile, a Roma, in zona Pigneto, in via del Pigneto, al civico 176, in un appartamento del secondo piano nella palazzina di sette. Sul posto sono intervenuti i squadre dei vigili del fuoco con tre Aps, l’autoscala, il carro teli e il funzionario di guardia. Presenti anche i sanitari del 118 e i carabinieri, ma per l’anziana non c’è stato nulla da fare.

La ricostruzione dei fatti

Da quanto ricostruito, sembrerebbe che sia stata accesa una candela a seguito della mancanza momentanea della corrente elettrica. La fiamma avrebbe però incendiato il materasso, causando l’incendio. La donna, obbligata a letto a causa di problemi di salute, non è riuscita a fuggire e mettersi in salvo, mentre il marito e il figlio sono invece riusciti a lasciare l’appartamento in tempo. Nessuno dei due ha riportato ferite o intossicazioni.

Nell’appartamento c’erano diversi abiti e oggetti accatastati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagna Casilina e i militari del nucleo investigativo di via In Selci, che hanno effettuati i rilievi scientifici. L’appartamento è stato posto sotto sequestro dai Carabinieri.