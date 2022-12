Achille Togliani, chi è la moglie Daisy Traversari: età, lavoro, figli

Achille Togliani ha fatto sognare gli italiani del secolo scorso, e lo ha fatto in un momento critico, problematico, quando i nostri genitori e nonni uscivano dalla guerra e dovevano rimboccarsi le maniche per poter ricostruire nuovamente un Paese con la spinta propulsiva del boom economico e del nuovo Capitalismo liberale infuso dagli Stati Uniti. Un’ondata di crescita e benessere, preceduta però dal trauma dei ricordi, delle bombe e delle città di distrutte. In quel periodo c’era una voce che, più di tutte, era riuscita a far sognare e cantare gli italiani, nonostante tutte le difficoltà, tutte le amarezze del caso. Lo chiamavano il ”principe della canzone italiana” oppure il ”menestrello dell’era atomica”. Anche le tensioni della guerra fredda, la minaccia del nucleare erano in qualche modo smorzate dalle sue melodie, così sincere e così dirette, con elementi ed influenze che provenivano anche dal jazz.

Chi era la moglie di Achille Togliani

Insomma, non si sbaglia se si concede un primato nel pantheon della canzone italiana proprio a lui, Achille Togliani, e questo non solo per aver fatto sorridere e viaggiare con l’immaginazione il nostro Paese, ma anche per la qualità stessa dei brani diventati ormai iconici per almeno due generazioni – forse più. ‘ Parlami d’ amore Mariù’ , ‘Come pioveva’ , ‘La luna si veste d’ argento’, sono solamente gli esempi più lampanti, e non c’è bisogno di nominarne altri per far comprendere l’impatto che tali tracce hanno avuto sulla nostra storia melodica e musicale. Poi, oltre a ciò, Achille Togliani era anche un bell’uomo, elegante, raffinato, riservato. Un galantuomo di altri tempi che faceva letteralmente impazzire le ragazze italiane del suo tempo. Per di più, Achille è rimasto scapolo per diversi anni – uno scapolo d’oro si sarebbe detto qualche anno fa – un ottimo partito, indeciso sull’amore fino alla fine. Di fatto non si è mai sposato fino al 1974, anno in cui conobbe sua moglie Daisy Traversari. Una relazione vissuta nell’assoluta intimità, anche perché all’epoca il gossip non intasava troppo le notizie, e la vita privata dei personaggi famosi non era predominante rispetto ai loro successi musicali. Di Daisy Traversari sappiamo solamente che fu la donna amata da Achille, nonostante l’incursione anche di Sophia Loren, che avrebbe potuto compromettere il tutto. In alcune rarissime interviste concesse da Achille Togliani, lui stesso afferma che era stato molto bello con la Loren, ma che non aveva rimpianti dopo la fine della loro relazione, sottolineando di essere felice con sua moglie Daisy.

La relazione con Sophia Loren e l’indiscrezione con Marilyn Monroe

Come anticipato, il suo matrimonio stava per essere compromesso da un’altra importantissima relazione d’amore che Achille Togliani ebbe durante la sua vita. Era un periodo durante il quale il celebre cantante prestava il volto per i fotoromanzi, all’epoca tanto di moda soprattutto tra i più giovani, data la sua prestanza fisica e il suo volto piacente che faceva sognare le ragazze. Proprio in uno di quesi set, conobbe la mitica Sophia Loren, con la quale ebbe una relazione che durò oltre 3 anni. I due, come rivelato successivamente, stavano per sposarsi, ma poi nulla di fatto: la relazione finì, senza mai rendere pubblici i motivi della rottura. Negli anni a lui e alla Loren offrirono valanghe di soldi per la pubblicazione delle loro lettere d’amore, ma lui fu sempre riservato e non concesse nulla. Oltre a ciò, si è parlato anche di un breve, ma intenso, incontro con la celebre Marilyn Monroe, che conobbe nel ’59, quando si trovava in tournée negli Usa, ma nessun altro dettaglio in merito.