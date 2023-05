Al Bano e Loredana Lecciso stanno ancora insieme? Stasera lo show su Canale 5

In tanti si chiedono se Al Bano e Loredana Lecciso stiano ancora insieme. La coppia che ha una relazione, ormai, di lunga data, potrebbe star attraversando un periodo difficile. Per qualcuno si sarebbero, addirittura lasciati. Ma allora dove sta la verità? Il cantante e la showgirl stanno ancora insieme?

I due pur avendo avuto due figli non si sono mai sposati

I due nei tanti anni di convivenza hanno avuto anche due figli, Jasmine e Albano Junior, ma non si sarebbero mai sposati. Una decisione quest’ultima, nella quale sembra entri anche Romina Power, con la quale il cantante è stato sposato a lungo, fino a quando, a causa della scomparsa della loro figlia più grande Ylenia, la crisi ha portato alla rottura. Eppure, a distanza di tanto tempo, Al Bano e Romina hanno ricominciato a esibirsi insieme.

Come mai non sono convolati a nozze

Sarebbe stato lo stesso Al Bano a confessare il motivo per il quale ha scelto di non sposare la Lecciso. Quando gli è stata fatta la domanda lui ha risposto: “Sposarmi di nuovo? Io l’ho già fatto. Un matrimonio nella vita basta”. Ma l’unione tra i due sembra sugellata da una grande serenità, da un’unione salda che non ha fatto ritenere necessario convolare a nozze.

La Lecciso assente al concerto del suo compagno. Come mai?

Sta di fatto che la Lecciso non sarà presente al concerto 4 volte 20. Un’assenza che sta facendo parlare e cha ha fatto supporre l’esistenza di un problema di coppia che, a quanto pare, invece, non esiste. La showgirl avrebbe solo deciso di non intervenire in quell’occasione quando è previsto che Al Bano si esibirà con Romina. E la Lecciso non sopporta molto la ex del suo compagno, quindi preferisce evitare. Nessuna crisi, quindi, solo scelte di campo per evitare frizioni o, peggio, scontri con una donna che comunque è stata ed è ancora molto importante per Al Bano.