Alessandra Demichelis e Lara Picardi a Pechino Express sono fidanzate? Età e vita privata

Sta per iniziare la nuova edizione dell’attesissimo show Pechino Express 2023 con concorrenti inediti e ospiti speciali. Anche quest’anno la gara si svolgerà in Asia, tra l’India e la Cambogia, in alcuni dei luoghi naturali più belli del pianeta. La prima puntata andrà in onda oggi, giovedì 9 marzo e segnerà l’inizio del viaggio. Tra i concorrenti ci sono anche Alessandra Demichelis e Lara Picardi che gareggiano in coppia e formano la coppia de “Gli avvocati” e secondo alcuni gossip sono fidanzate, sarà davvero così? Scopriamolo insieme!

Alessandra Demichelis e Lara Picardi a Pechino Express

Alessandra Demichelis e Lara Picardi formano una delle coppie che parteciperà alla nuova edizione di Pechino Express condotta da Enzo Miccio e Costantino della Gherardesca. I due conduttori potranno fornire solo alcuni indizi alle concorrenti, affinché riescano a superare alcune prove a sorpresa, raggiungere diverse tappe del percorso per poi arrivare alla meta finale misteriosa che vale 10mila euro. Il compenso andrà in beneficienza e chi parteciperà farà un bellissimo e avventuroso viaggio tra India, Borneo Malese e Cambogia. Chi vincerà la gara di quest’anno? L’emozione è tanta e il loro annuncio social lascia trapelare tutta la loro emozione:

Le due avvocate sono fidanzate?

Alessandra Demichelis e Lara Picardi sono al centro del gossip perché secondo alcune fonti pare che siano fidanzate, o che comunque tra loro ci sia del tenero. Da loro non è ancora arrivata una conferma ufficiale, ma nemmeno una smentita, quindi non possiamo dire con certezza quale sia la natura del rapporto che intercorre tra le due. Sicuramente, però, maggiore è la complicità e più alte sono le probabilità di cooperare al meglio e vincere la gara. Insomma, che la fortuna sia dalla loro parte!

Età e vita privata di Alessandra e Lara

Alessandra Demichelis ha 34 anni, è un’avvocata e maestra di sci. Il suo nome è finito al centro delle polemiche dopo che assieme alla collega Federica Cau, ha inventato il Dc Legal Show, ma cos’è? Si tratta di una sorta di reality in cui vengono mostrati i “Dietro le quinte” della vita degli avvocati, mettendo anche in ridicolo ciò che avviene nelle aule di tribunale. Per quest’idea è anche stata richiamata dall’Ordine degli avvocati, ma non si è fatta fermare e lo show continua. Lara Picardi è un’avvocata civilista che esercita la professione nella provincia di Torino e da molti anni lavora nello studio legale della sua famiglia. Adora viaggiare, ama la montagna e pratica trekking e yoga. Riusciranno, con la loro intelligenza, a raggiungere la meta finale prima delle altre coppie? Quest’edizione è ancora tutta da scoprire!