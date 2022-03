Amici 21, anticipazioni seconda puntata serale: ospiti, sfide e eliminazioni

Amici 21. Continuano le sfide, i colpi di scena, gli attriti e lo spirito di competizione per la corsa al Serale. Le Anticipazioni per la prossima puntata si infiammano. Tra canzoni, comicità e nuovi guanti di sfida lanciati, scopriamo insieme cosa ci aspetta nella puntata di questa sera!

Cosa è successo la settimana passata

La settimana scorsa, in puntata, si è partiti col ”botto”, è proprio il caso di dirlo. Ci sono state le eliminazioni di Alice e Gio Montana, usciti direttamente dal contest a seguito delle loro esibizioni e delle sfide. Ora, gli allievi rimasti sono sedici e si sfideranno nelle classiche tenzoni che saranno poi valutate dai giudici fissi: Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash.

Le anticipazioni: squadre, prof. e giudici, tutto pronto per stasera

Così, il noto talent condotto dalla mitica Maria De Filippi è arrivato alla sua 21esima edizione e ha fissato il suo appuntamento per questa sera. Si, perché questa sera ci sarà la nuova puntata del serale che tutti attendono.Le squadre che si affronteranno sono ormai già pronte, e i prof. di questa nuova edizione sono stati divisi molto equamente proprio in vista degli scontri probabilissimi e più gettonati. Tutto è pronto, non ci rimane che scoprire qualche chicca ed attendere pazientemente che inizi la serata di Amici 21.

Irama ospite speciale ad Amici 21 si esibirà nel Serale

Tra le indiscrezioni per stasera, un’altra grande novità: un ospite musicale che sarà presente per dare alla serata quel tocco in più prima delle possibili eliminazioni e per allentare un po’ la tensione. Si tratta dell’arrivo di Irama, ex concorrente e ultimo vincitore della trasmissione di Maria De Filippi. Il cantante, presente anche nell’ultima edizione di Sanremo, si esibirà con un medley composto da “Ovunque Sarai” e “5 Gocce”, singoli estratti direttamente dall’album “Il Giorno in Cui Ho Smesso di Pensare”.

Spazio alla comicità con la presenza di Nino Frassica

Non mancherà, poi, anche uno spazio dedicato alla comicità, affidato come da tradizione ormai al grande Nino Frassica, il quale era già stato presente nella prima puntata del programma. Le sue doti di intrattenitore sono note ormai al pubblico che non vede l’ora di ascoltarlo per vivere un’esperienza unica proprio questa sera.