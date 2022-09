Amici 22, anticipazioni puntata 18 settembre: chi sono i nuovi allievi, ospiti

È stata registrata ieri la prima e imperdibile puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi che dopo la vittoria del musicista e cantante Luigi Strangis è pronto a riaprire i battenti. E ad accogliere in ‘casetta’ nuovi concorrenti, che si metteranno in gioco tra sfide di ballo e canto. La puntata andrà in onda domenica 18 settembre, ma sui social già circolano le prime anticipazioni per i più curiosi, per quelli che proprio non riescono ad aspettare.

Can Yaman e Alessia Marcuzzi come ospiti ad Amici

Stando alle anticipazioni che si leggono sulla pagina Instagram Amici News, come ospiti in studio sono arrivati Can Yaman, che il 30 settembre debutterà su Canale 5 con Viola come il mare, e Alessia Marcuzzi. I due, infatti, hanno consegnato ai nuovi allievi le maglie.

Chi altro era in studio, chi ha consegnato le maglie

Ma non solo. Da Maria De Filippi anche il duo Pio e Amedeo, con le risate assicurate, Beppe Vessicchio, Leonardo Pieraccioni, Saviano, De Sica e Salvatore Esposito. Loro, insieme a Can Yaman e Alessia Marcuzzi, hanno consegnato le maglie ai nuovi allievi, a quelli che di fatto hanno ottenuto il ‘pass’ per entrare ad Amici.

Chi sono i concorrenti?

Sono 19 in tutto i nuovi allievi (13 maschi e 6 femmine), tra cantanti e ballerini. Si sono presentati davanti ai professori, che hanno poi deciso di seguirli in questo percorso. Ecco chi sono:

Megan Ria (ballerina)

Rita (ballerina)

Gianmarco Petrelli (ballerino)

Ramon Agnelli (ballerino)

Asia Bigolin (ballerina)

Aaron Cenere (cantante)

NDG (cantante)

Samuele Segreto (ballerino)

Wax (cantante)

Giovanni Cricca (cantante)

Tommy Dalì (cantante)

Mattia Zenzola (ballerino)

Federica Andreani (cantante)

Ludovica Grimaldi (ballerino)

Niveo (cantante)

Andre (cantante)

Piccolo G (cantante)

Maddalena Svevi (ballerina)

Samuel Antinelli (ballerino)

Ci sarà Mattia Zenzola?

I fan di Mattia Zenzola, il ballerino di latino americano che l’anno scorso a un passo dalla finale ha dovuto abbandonare per un problema di salute, possono tirare un sospiro di sollievo. Mattia ci sarà, la promessa di Raimondo Todaro è stata mantenuta.