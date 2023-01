Andrew Howe si ritira: ‘Lascio l’atletica’, oggi l’intervista a Verissimo

Il campione Andrew Howe, oggi 37enne, ha detto addio all’atletica. A confermarlo è stato proprio lui ai microfoni di Verissimo, nel salotto televisivo di Silvia Toffanin: oggi andrà in onda l’intervista e i telespettatori conosceranno tutto su questa decisione. Che ha sconvolto fan e mondo dello sport.

Perché Andrew Howe si ritira e lascia l’atletica?

L’annuncio ha sconvolto tutto il mondo dello sport che deve dire addio ad uno dei migliori campioni. Andre Howe detiene il record nazionale come lunghista e velocista italiano. Non è l’affievolimento della passione che lo porta a lasciare l’atletica, ma dei motivi per più intimi e privati. L’atleta ha dichiarato ai microfoni di Verissimo, stando alle anticipazioni: “Sono sempre stato molto esigente con me stesso, ma a un certo punto mi sono sentito come se non mi fossi mai preso il tempo di elaborare tutto quello che avevo fatto. Come se non avessi mai raggiunto il mio reale obiettivo, che era quello di vincere le Olimpiadi”.

I motivi della scelta

Dalle anticipazioni dell’intervista con Silvia Toffanin emergono in modo chiaro i motivi che l’hanno portato ad allontanarsi dall’atletica leggera. I motivi sono due: da una parte il sogno svanito delle Olimpiadi di Tokyo che l’ha trascinato in una grave depressione che l’ha portato ad allontanare tutti i suoi amici. Dall’altro lato c’è la malattia della madre, che ha avuto un ictus due mesi fa. Andrew ha dichiarato: “Lei ha sempre fatto qualsiasi cosa per me e mio fratello, adesso voglio essere io ad occuparmi di lei”, il post commosso su Instagram raggiunge migliaia di persone.

L’annuncio a Verissimo

L’atleta ha esordito così: “Ho deciso di lasciare l’atletica leggera” e oggi andrà in onda l’intervista completa a Verissimo, su canale 5 a partire dalle 16.30. Sarà la prima puntata del 2023 che vede già moltissimi ospiti speciali e questo annuncio d’addio al mondo dello sport. Andrew Howe ha spiegato che chiarirà tutti i dubbi: “Ho fatto questa scelta perché voglio scoprire ancora di più me stesso come persona e non solo come atleta. Non smetterò mai di allenarmi, lo sport rimarrà parte integrante della mia vita e non sparirò mai da quest’ambiente”.