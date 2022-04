Anticipazioni Uomini e Donne puntata 22 aprile 2022: cosa vedremo in studio e quando verranno registrate le nuove puntate

Ultimo appuntamento della settimana con il programma Uomini e Donne che ogni pomeriggio tiene incollati davanti alla tv migliaia di fan e appassionati. C’è attesa per capire cosa accadrà in studio dopo le emozioni vissute ieri. Ecco dunque le ultime anticipazioni sul trono classico e su quello over per la puntata in onda oggi venerdì 22 aprile 2022.

Cosa è successo nella puntata di giovedì

Intanto un piccolo riassunto. A tenere banco ieri è stata la storia, tra le altre, di Alessandro che nonostante le incomprensioni non sente il giusto trasporto nei confronti di Desiree. Alessandro che è stato protagonista anche di un duro scontro con Maria che vi riproponiamo qui di seguito.

E ancora: Luigia pensa che Alessandro, ieri al centro dello studio insieme a Maria, sia un vero gentlemen e per questo vorrebbe conoscerlo. Ma cosa accadrà invece oggi?

Spoiler trono over puntata di oggi

Stando alle indiscrezioni e anticipazioni riportate dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicover oggi sarà dato nuovamente spazio al trono over. Sara ha chiuso definitivamente con Antonio ma attenzione perché potrebbe iniziare la conoscenza con un nuovo signore. Chi sarà? Atteso in questo senso un nuovo putiferio in studio che vedrà come protagonista nuovamente Tina Cipollari dato che il concorrente ammetterà di essere interessato anche ad Alberta. Insomma, pare che ne vedremo delle belle. Infine nuovo round dello scontro-incontro tra Ida Platano e ancora la Cipollari: un nuovo look, Riccardo, o cos’altro ancora riaccenderà la miccia in studio? Ancora poco e lo sapremo.

Quando va in onda la prossima puntata di Uomini e Donne

Considerando il giorno festivo è possibile che Uomini e Donne non andrà in onda lunedì 25 aprile 2022. Al momento infatti la trasmissione non compare nel palinsesto pomeridiano di Canale 5 con al suo posto un film. Se così sarà ritroveremo dame e corteggiatori non prima di martedì 26 aprile 2022 con la consueta fascia oraria delle 14.45.

Quando vengono registrate le nuove puntate

Stando alle anticipazioni rese note nel corso della settimana dalla pagina Instagram Uominiedonnelcassicover tra oggi e domani verranno registrate le nuove puntate di Uomini e Donne che vedremo poi “spalmate” nel corso della prossima settimana. Continuate a seguirci per tutte le anticipazioni e gli spoiler su ciò che vedremo in tv.