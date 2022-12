Ballando con le Stelle, nuovo infortunio per Gabriel Garko: come sta, gareggerà sabato 17 dicembre?

Gabriel Garko ha avuto un nuovo infortunio a Ballando con le stelle. Sembra essere un’edizione molto sfortunata per l’attore e ballerino, dato che è già il secondo infortunio in pochi mesi. Adesso cosa succederà al programma? Garko gareggerà alla finale del programma il 17 dicembre?

I due infortuni di Garko

Gabriel Garko sembra non avere molta fortuna ultimamente: a novembre si è rotto un tendine durante le prove di “Ballando con le stelle” e adesso è vittima di un nuovo infortunio che si è verificato durante il programma. Sono molte le domande dei fan, che non sanno se e come la sua carriera da ballerino proseguirà. Per adesso, Garko non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche ed è rimasto nel silenzio.

La dichiarazione social di Milly Carlucci

Dato il silenzio di Garko, ci ha pensato la conduttrice Milly Carlucci a rassicurare i fan: “Questo programma è un grande romanzo a capitoli, ma purtroppo i capitoli non li decidiamo noi. Questo per dirvi che ieri, purtroppo, durante gli allenamenti il nostro amatissimo Gabriel Garko ha subìto un infortunio. Questa purtroppo è sempre una possibilità. Chiaramente lui si porta appresso le conseguenze di un’altra situazione che lo rendono più vulnerabile. Il suo animo è combattivo come sempre, non si arrende mai, è il nostro Rocky Balboa. Gabriel farà una gara insieme a tutti gli altri qualificati per la finale per accumulare punteggio. Riguardo la sua situazione generale ci sarà un consulto a voci ferme lunedì, quel giorno capiremo meglio l’entità della situazione in vista della finale del 23 dicembre. Ma Gabriel ci sarà anche sabato!”

Garko parteciperà alla finale di Ballando con le stelle?

Sembra di sì, rimaniamo in attesa dell’ultimo consulto medico, ma sembra proprio che Garko ballerà alla finale della trasmissione televisiva di ballo più famosa. I fan possono quindi stare tranquilli: lo vedremo ballare ancora!