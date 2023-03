Carmine Recano, chi è la moglie? Età, lavoro e figli

È tutto pronto per una nuova ed imperdibile puntata di C’è Posta per te in compagnia di Maria De Filippi. La serata sarà particolarmente speciale perché in studio arriverà (quasi) tutto il cast della serie del momento Mare Fuori. Tra loro ci sarà il comandante interpretato dall’attore Carmine Recano. Cosa sappiamo della sua vita privata? Continuate a leggere, vi raccontiamo la sua vita privata fuori dal set e chi è la moglie.

Chi è la moglie di Carmine Recano

L’attore è molto riservato sulla sua vita privata, che ha dichiarato di voler proteggere da giornalisti e telecamere. Per questo, non si hanno molte informazioni sulla sua vita e sulla sua famiglia. Pare che sia sposato, o che comunque condivida la vita da molti anni con una donna di cui è profondamente innamorato. I più curiosi rimarranno delusi dallo scoprire che di lei non si sa nulla, nemmeno il nome. È noto, però, che lui abbia due figli: Gennaro e Mirea. La famiglia vive felice in un appartamento nella capitale, dopo il trasloco da Napoli.

I figli della coppia

Carmine Recano e la misteriosa moglie hanno due figli: Gennaro e Mirea. Anche di loro non sappiamo nulla e anche dal profilo privato del padre non trapela nessun indizio. Soltanto qualche mese fa, durante un’intervista per la rivista Vanity Fair, ha confessato qualcosa sulla sua via privata. I figli sono molto piccoli: Gennaro è nato a marzo del 2020, è del segno dei pesci e sta per compiere tre anni. Mirea, invece, è nata nel 2022 e non ha nemmeno un anno. Dato che sono così piccoli, lui ha dichiarato di aver parlato con la compagna e entrambi hanno deciso di tenerli lontani da social e telecamere per tutelarli.

Chi è Carmine Recano, padre e attore di Mare Fuori

Carmine Recano nasce a Napoli il 28 novembre del 1980, ha 40 anni ed è del segno del sagittario. Nasce e cresce in un quartiere difficile della periferia, a Secondigliano, subito dopo i 18 anni intraprende la carriera da attore. L’esordio arriva quasi subito: va in televisione per la prima volta all’età di 19 anni nel film Un nuovo giorno di Aurelio Grimaldi. L’anno seguente approda anche al cinema, in Terrarossa di Giorgio Molteni. Dopo il debutto al cinema, nel 2001 il regista Ferzan Özpetek lo assume per la commedia cult Le fate ignoranti. Inizia a lavorare molto per le fiction Rai e negli ultimi anni è un attore de La Porta Rossa e di mare Fuori. Si destreggia tra il set e la sua famiglia, che ha dichiarato in più occasioni di amare. “La famiglia è per me la cosa più importante e miro sempre ad essere un ottimo padre“, ha dichiarato.