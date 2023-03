Casting Ciao Darwin 2023 a Roma: come partecipare e quando

Ciao Darwin, il programma televisivo in onda su Canale 5 e condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione del maestro Luca Laurenti, seleziona concorrenti. Il varietà ‘arruola’ concorrenti. Il casting si terrà a Roma il 30 marzo prossimo ed è rivolta a un’ampia cerchia di persone.

A chi è rivolto il casting

‘Cantanti, musicisti di musica melodica italiana, mamme over 40, lavoratori di mestieri usuranti, modelli, modelle, persone di fede, tradizionalisti, taglie forti sia uomini che donne, pigri, gamer, persone che praticano occultismo -olismo, esoterismo, ghiottoni e lavoratori nella ristorazione locale e popolare, persone tradite in amore, persone stravaganti e anticonformiste e chiunque voglia partecipare a Ciao Darwing’. Così recita il messaggio della redazione dello show televisivo che si prepara a sostenere un casting anche a Roma.

Come partecipare alla selezione

Chiunque sia interessato a partecipare, ovviamente solo persone maggiorenni, può inviare una email a a.papa@sdl2005.it, con i dati anagrafici, il recapito telefonico e una fotografia. Tutto corredato da una liberatoria: ‘Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento europeo 679/2016, così come da informativa sulla Privacy presente sul sito www.sdl.tv’.

Nel corso delle selezioni verranno scelti coloro che entreranno a far parte del cast del programma e, quindi, che faranno parte di una delle due squadre che si sfideranno per aggiudicarsi il titolo di vincitrice. Il programma ha esordito il 3 ottobre del 1988 e il nome nasce dalla volontà di alludere, in maniera ironica, alla teoria dell’evoluzione.

La sfida tra due squadre

Come sempre ad affiancare Bonolis e Laurenti, ci sarà Madre Natura, che viene personificata da diverse modelle. E le due squadre, composte da 50 concorrenti ciascuna e capeggiate da un noto personaggio del mondo dello spettacolo, dovranno cimentarsi in varie sfide: abilità, intelligenza, cultura. Ogni prova darà alla squadra un punteggio, grazie alla votazione del pubblico in studio.