Chanel Totti ha il fidanzato: ecco la reazione di Francesco e Ilary Blasi

Certo, essere i figli di Francesco Totti e Ilary Blasi non deve essere certo una passeggiata: due figure così importanti sono valichi insuperabili, gettano un’ombra altissima, al di fuori della quale è davvero difficile uscire. I diretti interessati, questo, lo sanno molto bene.

La coppia granitica Totti-Blasi

L’amore tra Francesco e Ilary è solido, nonostante tutti i tentativi di sabotaggio anche da parte dei media, ed è scoppiato molti anni fa quando erano già famosi. Da allora, il loro matrimonio è sempre stato costantemente sotto i riflettori.

I problemi con la cronaca rosa

La cronaca rosa non interessa alla coppia, e di fatto gli danno poco peso. Come quando, qualche tempo fa, si vociferava che ci sarebbe stata una rottura imminente. Niente di più falso, e lunga vita alla coppia romana più famosa di sempre. Anche in quel caso, i due hanno da subito smentito tutto, facendo anche leva sulla grande sofferenza dei figli davanti a certe notizie false.

Il rapporto con i figli

Christian, Chanel e Isabel sono proprio loro, i 3 figli della coppia Totti-Blasi, anch’essi alle prese con le notizie e la cronaca, continuamente bombardati dalle estenuanti vicende mediatiche. In particolare, Chanel e il suo papà hanno sempre avuto un rapporto di grande complicità come mostrano i tantissimi scatti social e gli eventi a cui partecipano insieme.

Un nuovo fidanzatino per Chanel: come l’ha presa Francesco?

La giovane Totti è ormai adolescente, e come tutte le ragazze della sua età si trova a vivere i primi amori ma come reagirà Francesco Totti? C’è da dire che Francesco è stato sempre molto protettivo nei riguardi di sua figlia e della famiglia in generale, ma questa volta le sue reazioni sono state svelate direttamente da Ilary: “Francesco lo sa, ma noi non diamo troppa importanza a queste cose. Chanel si fidanza e si lascia”. Dunque, la giovane di casa Totti ha già avuto moltissimi fidanzatini, e la cosa non sembra disturbare né preoccupare i grandi di famiglia e, intanto, la vita matrimoniale della coppia va a gonfie vele.