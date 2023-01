Charlize Theron, chi è il compagno: età, carriera, figli

Charlize Theron sarà ospite di Maria De Filippi nello studio di “C’è Posta per Te” e sconvolgerà il pubblico con un’incredibile sorpresa. Sarà la quarta puntata della nuova edizione del programma e ci saranno grandiosi ospiti speciali, tra cui il cantante Irama. Se siete curiosi di saperne di più sul compagno di Charlize Theron, ecco tutto quello che sappiamo su di lui.

La vita privata di Charlize Theron

Charlize Theron ha deciso di rimanere sempre abbastanza in silenzio sulla sua vita privata, cercando di non farla trasparire in alcun modo. I paparazzi, però, hanno sempre fatto uscire tutto, (o quasi), allo scoperto. L’attrice ha deciso di non volersi sposare e ha dichiarato pubblicamente più volte di non aver mai pensato al matrimonio. Ha avuto diverse storie d’amore con personaggi famosi, tra cui: Craig Bierko, Stephan Jenkins, Stuart Townsend per otto anni, celebre è la sua relazione con Sean Penn. In queste decisioni sicuramente c’è l’influenza della sua infanzia difficile: nata in Sudafrica in una fattoria, è cresciuta con il padre Charles che soffriva di alcolismo e abusava la madre. Un giorno, nel 1991, ha assistito ad una scena terribile in cui la madre ha ucciso il padre come legittima difesa, dopo che lui l’aveva picchiata a sangue. Ha sempre dichiarato di essere single e felice, di non aver bisogno di nessun uomo al suo fianco. Dal 2017 circolano alcune voci che la vedrebbero al fianco del modello canadese Gabriel Aubry, sarà la verità?

Chi è il compagno: età, carriera, figli

Il nuovo compagno sembrerebbe essere Gabriel Aubry, il famoso modello ex compagno di Halle Berry. Lui ha 45 anni ed è ancora in lotta con l’ex moglie a causa della separazione molto violenta e dei lunghi processi in tribunale che si sono conclusi con l’affido della figlia Nahla al padre. La madre è costretta a versare gli alimenti per la figlia e se ne lamenta in ogni intervista che rilascia. Non sappiamo se tra Gabriel e Charlize ci sia qualcosa di serio, secondo alcune voci sarebbe solo divertimento e nulla di serio. D’altronde, lo sappiamo, l’attrice ha sempre dichiarato di star benissimo da sola.

L’amore di Charlize per le figlie

Charlize Theron ha dichiarato in numerose interviste che preferisce stare da sola e vivere la sua vita in compagnia delle amate figlie Jackson e August, di 9 e 10 anni. Ha dichiarato di voler un ambiente sicuro per le sue figlie, in cui nessun uomo ha il permesso di entrare. Insomma, secondo lei è anche una questione di sicurezza e di equilibrio.