Che tempo che fa, anticipazioni 12 febbraio 2023: chi sono gli ospiti

È tutto pronto per una nuova puntata di Che tempo che fa, in onda su Rai3 e condotto da Fabio Fazio. Nell’episodio di stasera ci saranno alcuni ospiti inediti provenienti direttamente dal festival di Sanremo che rilasceranno interviste inedite e potrebbero svelare qualche segreto dietro il palco dell’Ariston! Siete pronti? Ecco tutte le anticipazioni sulla puntata.

Che tempo che fa

“Che tempo che fa” è uno dei programmi più longevi della Rai, la prima puntata è andata in onda nel 2003 e da allora continua ad essere uno dei formati più seguiti. Il conduttore è Fabio Fazio e ha organizzato una puntata piena di sorprese e ospiti speciali. Il programma andrà in onda su Rai 3 alle 20:00 e potrà essere recuperata in streaming su RaiPlay. Alcuni volti noti che vedremo oggi saranno: Giorgia, direttamente da Sanremo, Marisa Laurito, Sandra Milo, Mara Maionchi e molte altri!

Anticipazioni 12 febbraio 2023

La puntata di oggi sarà variegata, una prima parte sarà dedicata agli ospiti di Sanremo e molti cantanti saranno intervistati e racconteranno la loro esperienza al Festival della musica italiana che si è concluso ieri sera. L’ultima parte, invece, sarà dedicata a “Che Tempo Che Fa – Il tavolo” e discuteranno Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura. Con loro, intratterranno delle discussioni alcuni ospiti speciali: Stefano De Martino, Geppi Cucciari, Cristiano Malgioglio, Peppe Vessicchio, Francesco Paolantoni e Alberto Salerno.

Chi sono gli ospiti

Ci saranno moltissimi volti noti questa sera durante il programma: la cantante Giorgia, che ha partecipato al 73° Festival di Sanremo con la canzone “Parole dette male”, molto apprezzata dal pubblico e che anticipa il nuovo album di inediti “Blu 1” in uscita il 17 febbraio. Ci saranno anche: Marisa Laurito, Sandra Milo e Mara Maionchi, protagoniste della nuova stagione di “Quelle brave ragazze”; Alberto Mantovani, Presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele. Ci saranno anche giornalisti molto importanti, fra cui il direttore de La Repubblica Maurizio Molinari e il direttore de La Stampa Massimo Giannini. Ma le sorprese non sono finite qui, se volete scoprire quali saranno anche le altre interviste, non vi resta che seguire il talkshow!