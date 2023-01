Chi l’ha visto?, anticipazioni 11 gennaio 2023: Emanuela Orlandi, casi e servizi di stasera

Torna stasera, mercoledì 11 gennaio 2023, l’appuntamento con Chi l’ha visto? la trasmissione di Rai 3 dedicata alle persone scomparse e ai casi di cronaca più importanti del nostro Paese. Come sempre al timone del programma ci sarà lei, Federica Sciarelli, che ci parlerà in diretta anche delle segnalazioni dei telespettatori e degli appelli per ritrovare persone di cui non si hanno più notizie.

Dando uno sguardo alle anticipazioni della nuova puntata di Chi l’ha visto? in copertina troviamo il caso di Emanuela Orlandi. A distanza di 40 anni infatti dalla scomparsa dell’allora 15enne si riaprono le indagini e si valutano di nuovo tutti i fascicoli, i documenti, le segnalazioni, le informative, le testimonianze. Ma perché il Vaticano ha deciso di riaprire proprio ora e soltanto adesso il caso? La decisione, com’è noto, ha fatto scalpore accendendo il dibattito e soprattutto le polemiche. Durante la trasmissione allora si analizzeranno le nuove piste emerse e le vecchie indicazioni che all’epoca non furono approfondite.

Di questo ed altro se ne parlerà stasera a “Chi l’ha visto?” in onda come ogni mercoledì a partire dalle 21.20 su Rai 3. Quali saranno poi gli altri argomenti affrontati? Sarà trattato ad esempio anche il caso della scomparsa di Greta Spreafico, la cantante sparita da Porto Tolle (Rovigo) dove era andata per vendere la casa ereditata dal nonno: la procura indaga per sequestro di persona. Nel corso della puntata anche l’inchiesta su Claudio Mandia, il ragazzo che si è tolto la vita mentre era in punizione alla EF Academy di New York, con testimonianze inedite di altri studenti che hanno studiato con EF in tutto il mondo. E come detto ci saranno poi sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

