Ci vuole un fiore, anticipazioni ultima puntata 21 aprile 2023: ospiti di Francesco Gabbani

Ci vuole un fiore, lo show con la conduzione di Francesco Gabbani andrà in onda per la sua seconda ed ultima puntata proprio domani sera, venerdì 21 aprile 2023. Ecco chi saranno gli ospiti presenti in studio che vedremo durante la trasmissione. Continuate a leggere!

Ci vuole un fiore, ultima puntata 21 aprile 2023

Nei giorni scorsi vi avevamo raccontato una storia differente, e cioè che la Rai aveva optato per la mancata messa in onda del programma di Francesco Gabbani, Ci vuole un fiore, perché uno degli ospiti di puntata sarebbe stato Roberto Vecchioni. In un primo momento, causa la grave perdita del cantautore, si era deciso di saltare la messa in onda della puntata, in segno di rispetto. Ora, però, qualcosa è cambiato nella programmazione, e a quanto pare la puntata ci sarà, regolarmente, nella serata di domani, venerdì 21 aprile 2023.

Anticipazioni di puntata

Venerdì 21 aprile, allora, al solito orario, alle 21.30, su Rai 1 si conclude il varietà che parla di ambiente attraverso parole, musica e testimonianze, per sensibilizzare il pubblico sulle tematiche dell’ecosostenibilità. Ci vuole un fiore andrà in onda come da programmazione originale, e come ogni volta si parlerà in modo approfondito di tematiche green e di come poter contribuire a cambiare il domani, partendo da una piccola scelta quotidiana, per preservare il futuro del Pianeta e dei nostri figli. Come ormai il pubblico ha imparato, anche in questa seconda ed ultima puntata, affianco al padrone di casa, Francesco Gabbani che sarà al timone nella sua nuova veste di conduttore, ci saranno anche le divertenti incursioni di Nino Frassica e i momenti di approfondimento con Mario Tozzi.

Gli ospiti presenti in puntata

Ma non è tutto, perché ad attendervi ci sarà anche un parterre di grandi ospiti che porteranno in studio un fiore simbolico, una dedica d’amore alla Madre Terra. Tra i tanti, anche Stefania Sandrelli e Roberto Vecchioni, ma anche Chiara Francini, Rosa Chemical, Laura Chiatti e Lorenzo Biagiarelli. Il tutto, come sempre, sarà irrorato di tanta buona musica e divertimento: Gabbani ballerà, duetterà, interpreterà alcuni dei suoi maggiori successi e brani di altri grandi cantautori. Pronti?