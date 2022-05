Dal GF Vip ad Amici: chi è la nuova bellissima giudice del Talent

Amici. Il talent più famoso di sempre e condotto dalla sua padrona di casa Maria De Filippi è ormai alle sue ultime battute finali. Manca davvero poco, solamente qualche settimana e sapremo davvero chi è il vincitore di questa stagione. Ovviamente, in parallelo, già si parla della nuova edizione, ed escono anche le primissime indiscrezioni sul caso. In particolare, una fuga d in merito ad un nuovo possibile giudice.

Un nuovo giudice per Amici: chi è?

Il nome che sta circolando negli ambienti, sarebbe quello di Matilde Brandi, una nota showgirl italiana che, durante gli ultimi anni, ha avuto un discreto successo mediatico che ne ha coronato definitivamente la carriera. Ultimamente, poi, l’abbiamo vista partecipare a dei reality, primo fra tutti il Grande Fratello Vip. E forse, non tutti sanno che doveva essere anche una naufraga di questa recente edizione dell’Isola dei Famosi, ma successivamente il suo nome è sparito dall’elenco del cast, e non si sapeve di preciso per quale ragione nello specifico.

Matilde Brandi e la sua rinuncia all’Isola dei Famosi

Non era una semplice ipotesi, come anticipato. Le trattative per l’Isola dei Famosi erano davvero iniziate, poi qualcosa deve avere bloccato tutto. Secondo quanto dichiarato ultimamente dalla stessa Brandi, però, una motivazione più precisa ci sarebbe. Dunque, era stata selezionata come concorrente ufficiale, ma poi è accaduto qualcosa che le ha fatto cambiare idea.

Lei stessa si è dichiarata durante un’intervista molto dispiaciuta, anche perché adora la conduttrice e il suo modo di lavorare. Le motivazioni, come ha spiegato, riguarderebbero alcuni problemi familiari per i quali la show girl non poteva allontanarsi troppo.

L’indiscrezione e la stima per la Celentano

Questa sua decisione, in ogni caso, non le impedisce di stare lontana dai riflettori e di continuare la sua carriera, sebbene per altre strade ed altri format. L’ultima indiscrezione trapelata dagli ambiente sarebbe proprio quella di un suo possibile coinvolgimento nel programma Amici di Maria De Filippi. La Brandi, in particolare, ha rivelato di recente di stimare moltissimo la Celentano, di cui è una fan sfegatata, sebbene non sia sempre d’accordo con le sue decisioni.