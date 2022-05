Televoto Isola dei Famosi, chi viene eliminato lunedì 2 maggio 2022: sondaggi, percentuali e anticipazioni della puntata

Dopo l’eliminazione definitiva di Marco Senise e quella provvisoria di Licia Nunez, l’attrice che è sbarcata su Playa Sgamada dove ha ritrovato la sua amica Ilona, stasera torna il classico appuntamento del lunedì con l’Isola dei Famosi. Il reality, l’adventure game, da mesi, ormai, sta appassionando milioni di telespettatori: tra prove, sfide sempre più dure e polemiche. Ma cosa accadrà? Chi dei naufraghi verrà eliminato?

Quali sono i concorrenti in nomination stasera all’Isola dei Famosi

Guendalina ha vinto la prova di apnea ed è diventata la nuova leader, proprio lei che ha discusso con tutti i concorrenti e non ha certo nascosto il suo carattere forte e puntiglioso. Mentre sono tre i concorrenti in nomination, quindi a rischio eliminazione: il cantante Blind, la simpatica Carmen Di Pietro e la modella Estefania Bernal, che sull’isola ha trovato l’amore. Chi di loro dovrà lasciare il gioco ‘provvisoriamente’ e sbarcare su Playa Sgamada?

Chi si salverà tra Estefania, Blind e Carmen?

Stando ai sondaggi pubblicati sul sito Isola dei Famosi Forum Free, i telespettatori sembrerebbero essere intenzionati a salvare Carmen Di Pietro con oltre l’83% di preferenze. A seguire Blind con l’8.58 ed Estefania con l’8.40%, quindi a una ‘distanza’ molto breve tra di loro. Chi dei due, quindi, dovrà lasciare l’isola?

L’eliminazione definitiva su Playa Sgamada

Ma quella tra i tre concorrenti non sarà certo l’unica eliminazione. Molto probabilmente la padrona di casa, Ilary Blasi, aprirà un altro televoto flash, che vedrà protagoniste le naufraghe di Playa Sgamada. Chi tra Lory Del Santo, Ilona Staller e Licia Nunez dovrà tornare definitivamente in Italia?

Il confronto tra Beatriz Marino e Roger Balduino

E non finisce qui. Stasera c’è molta attesa per il confronto tra Beatriz Marino, ex (o così pare) di Roger Balduino e il concorrente brasiliano, che sull’isola ha iniziato una storia d’amore con Estefania Bernal. Cosa accadrà tra i due? Si formerà un altro triangolo ‘artistico’, come è successo nella casa del Grande Fratello Vip?