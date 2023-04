Dalla strada al palco, chi sono gli ospiti di martedì 25 aprile 2023: anticipazioni

Torna in prima serata il programma di Rai 2 “Dalla Strada al Palco”. Nek conduce la trasmissione che sta riscuotendo grandissimo successo tra il pubblico da casa. Questa sera, martedì 25 aprile 2023, sarà il quinto appuntamento con lo show scritto da Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Giona Peduzzi, Maria Grazia Giacente, Simona Iannicelli.

Nek, chi è la moglie Patrizia Vacondio: età, lavoro, Instagram, foto, figli

Le anticipazioni dello show Dalla strada al palco stasera in tv

Questa sera martedì 25 aprile andrà in onda su Rai 2 Dalla strada al palco, il programma ideato da Carlo Conti e prodotto da Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me. Si tratta della quinta puntata del talent show prima della finalissima, il 2 maggio. Si esibiranno 13 artisti di strada, ma alla finale andranno solamente tre talenti.

Chi sono gli ospiti di questa sera 25 aprile

“Dalla strada a palco” ha lo scopo di dare visibilità a tanti artisti “di strada”, cioè coloro che si esibiscono in piazze e vie del paese. Non solo musica, ma anche gioco e danza, insomma, spazio alle più svariate discipline artistiche. Il noto cantante Nek alla conduzione. A sedere al posto dei “passanti speciali” l’attore, comico e commediografo italiano Francesco Paolantoni insieme al comico, cabarettista, attore, umorista e scrittore Gabriele Cirilli. A questi ultimi due spetterà il compito di esprimere le proprie preferenze tra gli artisti in gara. Il voto andrà a sommarsi a quelli del pubblico in studio dell’Auditorium di Napoli.

Gabriele Cirilli: chi è, età, carriera, film, vita privata, chi è la moglie Maria, Tale e Quale Show, Instagram

I voti del pubblico andranno a scegliere i due migliori concorrenti, che accederanno di diritto alla finalissima. Un terzo pass è concesso ad un altro artista, selezionato dai due “passanti importanti” di questa sera, Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, lo spassoso duo di Tale e quale show.