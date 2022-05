Domenica In, anticipazioni puntata 8 maggio 2022: chi sono gli ospiti di Mara Venier

Torna, come ogni domenica che si rispetti, l’appuntamento con Domenica In, il salotto televisivo che vede alla conduzione Mara Venier, pronta ad accogliere in studio, anche questa settimana, tantissimi ospiti. Tra racconti, storie di vita e di carriera.

Giovanna Ralli dal David di Donatello a Domenica In

Stando alle anticipazioni riportate da TvBlogo, in studio, da Mara Venier, domenica per la trentaquattresima puntata, arriverà l’attrice Giovanna Ralli, che ha da poco vinto un David di Donatello alla carriera. La donna, quindi, si racconterà a cuore aperto in una lunga intervista, tra carriera e vita privata.

Manuel Bortuzzo e Alessio Boni come ospiti

E non finisce qui. In studio ci sarà anche Manuel Bortuzzo, insieme al papà inseparabile Franco, per una lunga chiacchierata: dal terribile incidente alla rinascita del nuotatore, che ha da poco partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. A Domenica In arriverà anche l’attore Alessio Boni, uno fra gli interpreti del film per la tv ‘Rinascere’, in cui viene raccontata proprio la storia di Manuel, che verrà interpretato da Giancarlo Commare.

Lo spazio dedicato alla musica

Cinema, lunghe interviste e lo spazio dedicato alla musica. Da Mara Venier arriverà Elisa, per una bella esibizione musicale con i pezzi del suo repertorio. Con lei ci sarà anche Matilda De Angelis e insieme canteranno la canzone ‘Litoranea’, un nuovo singolo. In studio, poi, la padrona di casa accoglierà Giucas Casella, mentre in collegamento da Torino, direttamente dall’Eurovision, ci saranno Mahmood e Blanco, i due giovani che al festival rappresentano l’Italia.

Da Mara Venier anche il marito di Caterina Balivo

La puntata si concluderà con Guido Maria Brera, il marito di Caterina Balivo, che interverrà per parlare del suo libro ‘I diavoli’, da cui è stata tratta la serie di successo di Sky ‘Diavoli’.