Dove e come vedere le repliche de Il Commissario Ricciardi 2 in tv? Orari e canali

Il grande successo registrato nella prima stagione de Il Commissario Ricciardi – che ha segreto ereditato dalla madre: è in grado di percepire gli spiriti delle vittime di morte violenta -, ha fatto tornare su Rai 1 la serie tv, dal 6 marzo scorso. Un appuntamento che, anche in questa seconda stagione, sta trovando i consensi dei telespettatori.

La trama della serie tv

La storia del Commissario Luigi Alfredo Ricciardi, si snoda nella città di Napoli degli anni ’30. Il protagonista, interpretato da Lino Guanciale, vede i fantasmi delle persone che sono morte in modo violento e riesce a sentire quale sia stato il loro ultimo pensiero. Nella seconda stagione Ricciardi deve affrontare la perdita della tata Rosa. Un dolore forte per il Commissario che deve anche fare i conti con la sua vicina, Enrica, che continua ancora a corteggiarlo nella speranza di coronare il suo amore. Ma Ricciardi non vuole innamorarsi, una scelta la sua per proteggere chi gli è vicino.

Quanti episodi mancano alla fine e dove si possono vedere le repliche

Gli episodi de Il Commissario Ricciardi 2 vanno in onda il lunedì in prima serata su Rai 1 e termineranno nel mese di marzo. Sono ancora due gli appuntamenti previsti: stasera ‘Serenata senza nome’ e lunedì prossimo, 27 marzo, ‘Rondini d’inverno’. Ma è possibile anche vedere le repliche della serie tv, nel caso in cui vi foste perso alcune puntate. Chi fosse interessato può guardare su RaiPlay, piattaforma streaming della Rai, le puntate già andate in onda. Una scelta che può essere fatta in qualsiasi momento.

Il cast

Anche in questa seconda stagione tornano i personaggi principali tra i quali: Il protagonista, il commissario Ricciardi interpretato da Lino Guanciale; il brigadiere Antonio Maione interpretato da Antonio Milo; il dottor Bruno Modo interpretato da Enrico Ianniello; Erica interpretata da Maria Vera Ratti, Livia interpretata da Serena Iansiti, Manfred interpretato da Christoph Hulsen, la contessa Bianca Palmieri di Roccaspina interpretata da Fiorenza D’Antonio, Nelide interpretata da Veronica D’Elia e Tata Rosa interpretata da Nunzia Schiano.