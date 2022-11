Dritto e Rovescio, anticipazioni 3 novembre 2022: l’intervista a Salvini e Conte, ospiti di stasera

Questa sera, giovedì 3 novembre 2022, si svolgerà una nuova puntata di “Dritto e Rovescio”. Il programma, condotto da Paolo Del Debbio, dal 2019 intrattiene il pubblico su Rete 4, con la diretta che va in onda a partire dalle ore 21.20. Come consuetudine televisiva, il giornalista di Lucca affronta i grandi temi dell’attualità italiano, intervistando nel proprio studio televisivo volti della politica parlamentare, istituzioni, intellettuali e associazioni di categoria.

Di cosa parlerà oggi Dritto e Rovescio?

Col proprio giornalismo tagliente e soprattutto controcorrente, Paolo Del Debbio intervisterà stasera il Segratario della Lega, Matteo Salvini. Il leader leghista, attualmente Ministro delle Infrastrutture, anzitutto renderà conto dei progetti che vuole portare avanti col proprio Ministero, a partire dall’ambiziosa idea del famoso “Ponte sullo Stretto di Messina”. Poi parlerà delle varie sensazioni riguardo al Governo guidato da Giorgia Meloni, ormai arrivato a quasi due settimane di vita.

Ci sarà spazio anche per il professor Giuseppe Conte, Presidente del Movimento 5 Stelle e attuale Deputato della Repubblica Italiana coi pentastellati. Sarà il contraddittorio dell’esponente leghista, essendosi già espresso negativamente sull’operato del Governo guidato dal premier Giorgia Meloni. In merito, pone numerose perplessità riguardo alla legge per contenere i rave party e le manifestazioni con più di 50 persone.

Si parlerà anche di bollette e Reddito di Cittadinanza

Sappiamo come in Italia, gli argomenti caldi siano oggi le bollette, ormai lievitate alle stelle per l’attuale contesto geopolitico dell’Europa per via del conflitto tra Russia e Ucraina. In tal senso, uno dei compiti prioritari del Governo guidato da Giorgia Meloni, sarà proprio quello di tagliare i prezzi delle bollette e renderli accessibili a tutte le persone. Cose che, purtroppo, attualmente non è così. I cittadini non hanno abbastanza soldi per pagare le bollette, così come le imprese e i negozi rischiano di fallire, e quindi chiudere i battenti, per l’alto costo dei pagamenti sull’energia.

Altro punto che verrà discusso, sarà anche il Reddito di Cittadinanza, voluto fortemente dal Movimento 5 Stelle nel primo Governo guidato da Giuseppe Conte. Un sussidio che il Centrodestra vuole riformare, togliendo tali aiuti a quelle persone che oggettivamente possono lavorare senza nessun problema. Una situazione che sta creando forti incandescenze tra il Governo e il Movimento 5 Stelle all’opposizione, con quest’ultimo pronto a difendere il sussidio che aveva tanto voluto. Per la puntata, saranno in studio anche Augusta Montaruli, Maurizio Gasparri e Silvia Sardone.