Drusilla Gucci: chi è, età, che lavoro fa, chi sono i genitori, Instagram, fidanzato, L’Isola dei Famosi 2021

Indubbiamente La Pupa e il Secchione quest’anno sta facendo discutere. Con Soleil, Federico Fashion Style e Francesco Chiofalo, le tensioni in studio non mancano mai. Dalle ultime indiscrezioni sul web e alcune anticipazioni pare che la fidanzata di Chiofalo, Drusilla Gucci, non sia molto contenta della relazione. Conosciamola meglio!

La carriera di Drusilla Gucci

Drusilla Maria Angelica Erminda Gucci è la figlia di Umberto e Stefania Gucci, pronipote di Guccio Gucci, fondatore della famosa e omonima casa di moda. Drusilla nella vita è una modella e ama l’equitazione. Nel 2020 si è laureata in Lingue e Letterature straniere e da non troppo segue un master in Garden Design. Il suo esordio in televisione è stato nel 2021 a “L’Isola dei Famosi”, diventando così sempre più nota nel mondo dello spettacolo. Il suo sogno nel cassetto è quello di poter diventare una bravissima scrittrice.

La vita privata, chi è il fidanzato

Da Giugno 2021 Drusilla è fidanzata con Francesco Chiofalo. I due avevano ufficializzato il loro amore nel red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Pare che però al momento le cose non vadano molto bene perché lei sarebbe molto gelosa del suo comportamento a La Pupa e il Secchione.

Instagram

Drusilla Gucci è molto seguita su Instagram. Con il suo account ufficiale @_drusillagucci vanta oltre 206mila seguaci.