Edoardo Tavassi, chi è Lucia: età, lavoro, foto e Instagram

Ci siamo, manca davvero poco ad un’altra, imperdibile ed emozionante puntata del Grande Fratello Vip! L’appuntamento, come sempre, è fissato per questa sera a partire dalle 21.20 su Canale 5. Al timone, ancora una volta, Alfonso Signorini, pronto a destreggiarsi abilmente tra le vicissitudini dei coinquilini più spiati d’Italia! Come starà andando la loro convivenza? Una cosa è però certa: anche questa sera i colpi di scena e le sorprese non mancheranno! A proposito di quest’ultime Edoardo Tavassi sarà protagonista di una sorpresa, cosa accadrà?

La lettera a sorpresa per Edoardo Tavassi

Come detto, questa sera, durante la messa in onda del programma Edoardo Tavassi sarà protagonista di una sorpresa. In particolare, per lui ci sarà una lettera ma, attualmente, l’identità del mittente non è nota. In merito, le congetture sul possibile mittente non sono certamente mancate e non è escluso che possa trattarsi di una donna a lui molto vicina e con la quale è in ottimi rapporti. La donna in questione si chiama Lucia. Nata a Roma, la data precisa della sua nascita non è nota. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, non è escluso che possa essere coetanea del vippone, dunque classe 1985 e avere circa 38 anni. La donna, inoltre, soffrirebbe di una patologia, indiscrezione quest’ultima confermata anche dell’ex naufraga Arianna David. Lucia è attiva sui social, ha un proprio profilo Instagram ma è privato. Sarà lei il mittente della misteriosa lettera per Edoardo Tavassi? Non ci resta che sintonizzarci questa sera su Canale 5 e scoprirlo!

Oriana e Daniele

Oltre ad Edoardo Tavassi, questa sera al centro della puntata non mancherà il dibattito sulla coppia formata da Oriana e Daniele Del Moro. La loro conoscenza è caratterizzata da alti e bassi e non sono poche le riserve e le perplessità che il ragazzo nutre nei confronti di Oriana, anche se la complicità che li lega è sotto gli occhi di tutti. Come andrà a finire?