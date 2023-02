Elena Barolo: chi è, età, carriera, fidanzato, figli, oggi, Instagram e foto dell’ex velina con Giorgia Palmas

Elena Barolo sarà ospite di Silvia Toffanin e rilascerà un’intervista in cui ha deciso di aprirsi e raccontare tutti i segreti della sua vita ai microfoni di Verissimo su Canale5. Conoscete l’attrice e showgirl? Volete saperne di più? Siete nel posto giusto! Ecco tutto quello che sappiamo su di lei e sulla sua vita privata.

Dagli esordi al debutto di Elena Barolo

Elena Barolo nasce a Torino il 14 dicembre 1982, oggi ha 40 anni ed è del segno del sagittario. A soli 3 anni si appassiona alla danza e inizia a seguire dei corsi di ballo. Si diploma al Liceo classico San Giuseppe e poi frequenta lo IED (Istituto Europeo di Design). Nel 2022 partecipa al concorso per diventare velina di Striscia la Notizia, lo vince e così esordisce in tv. Nello stesso periodo si dedica anche alla recitazione studiando con alcuni prestigiosi corsi tra Milano e Los Angeles.

Il successo come velina a Striscia la Notizia con Giorgia Palmas

Nel giugno del 2004 debutta con Giorgia Palmas in Lucignolo, su Italia 1. Conduce Miss Universo Italia e successivamente presenta su Rai Internazionale la sfilata di moda Agrigento, la valle dei templi. Diventa la presentatrice anche di Miss Universo Italia su Canale 5 e così ha ufficialmente inizio la sua carriera di successo. Condurrà e reciterà in numerosissimi programmi e serie tv.

Chi è il fidanzato, figli

Il suo compagno si chiama Alessandro Martorana ed è un famoso stilista molto richiesto anche all’estero. Lavora con molti brand di lusso e i suoi clienti sono sempre i vip più acclamati. Tra questi, casa Agnelli e Lapo Elkan. I due sembrano molto innamorati e la loro storia d’amore va avanti da ben 5 anni. Hanno dichiarato più volte che preferiscono non parlare di matrimonio. Non hanno figli, ma Elena ha dichiarato più volte che vorrebbe adottarne uno.

Elena Barolo punta tutto su Instagram

Elena Barolo ha un profilo Instagram con oltre 274mila followers, è molto seguita e pubblica molte foto dai suoi set fotografici e del suo lavoro in tv. Dato il grande seguito fa anche alcune collaborazioni come Influencer. Ha fatto scalpore uno degli ultimi post, che la vedono ritratta in foto con Giorgia Palmas nella classica posa prima dell’inizio dello “Stacchetto” di Striscia la notizia. Le due ragazze hanno lavorato insieme per 20 anni e sono molto amiche.