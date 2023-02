Elena Barolo, chi è il fidanzato Alessandro: età, lavoro, foto e Instagram

Elena Barolo oggi sarà ospite negli studi di Verissimo e rilascerà un’intervista a Silvia Toffanin in cui ha promesso di rivelare tutti i segreti sulla sua vita privata. Parlerà anche del fidanzato Alessandro Martorana, lo conoscete? Se volete saperne di più, ecco tutto quello che sappiamo su di lui e sulla sua vita privata.

Chi è Alessandro Martorana: età, lavoro

Alessandro Martorana nasce a Torino il 28 giugno 1974, oggi ha 48 anni ed è del segno dell’acquario. Ha origini siciliane e la sua famiglia si trasferisce al nord per avere maggiori opportunità lavorative. Lui si appassiona alla sartoria sin da piccolo e va numerose volte a Londra, dove scopre uno stile e uno design della moda avanti anni luce a quello italiano. Inizia a sperimentare con le stoffe e i colori. Nella capitale londinese si reca sempre più spesso per lavorare nella sartoria dello zio, che vede in lui un piccolo prodigio. Dopo il diploma lavora in alcune aziende meccaniche fino all’età di 29 anni, poi lascia tutto e decide di inseguire il suo sogno. Grazie alla liquidazione apre il suo piccolo negozio di moda nella periferia sud di Torino, dove principalmente realizza camicie su misura. Un giorno cambia tutto: nel suo atelier entra Lapo Elkann che vede in lui un grande talento. Lo prende sotto la sua ala e inizia a girare il mondo, affermandosi come un grande stilista. Di recente ha cucito gli abiti per la famiglia reale più importante dell’Arabia Saudita!

Elena Barolo e il fidanzato, la storia d’amore

Elena Barolo e Alessandro si incontrano nel 2013 e inizia la loro incredibile storia d’amore. Lei è più giovane di 8 anni, ma tra i due sembra esserci una grande armonia fin da subito. Dicono di amarsi moltissimo e per adesso non sono sposati, ma si vocifera che possano convolare a nozze a breve. Non hanno figli, Elena ha dichiarato più volte che non lo cercano, ma se dovesse arrivare, sarebbero molto felici. Ha anche detto: “Mi piacerebbe avere due figli, almeno uno vorrei adottarlo. Credo sia importante”.

Foto e Instagram di Alessandro

Alessandro Martorana è lo stilista dei vip ed è anche molto conosciuto sui social. Ha un profilo Instagram con oltre 126mila followers. Nella biografia del profilo c’è scritto che ha due atelier, uno a Milano e uno a Torino. Ancora oggi si dice incredulo per il successo ottenuto patendo da zero: “Credete nei vostri sogni, sempre”, dice in numerose interviste.