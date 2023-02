Elena Sofia Ricci, chi è la figlia Maria Mainetti: età, padre, foto, film e Instagram

La grande attrice Elena Sofia Ricci sarà ospite di Francesca Fialdini negli studi di “Da noi a ruota libera” e rilascerà un’emozionante intervista in cui racconterà tutta la storia della sua famiglia e della sua carriera. Sapete che ha due figlie, la primogenita Emma e la minore Maria Mainetti? Siete curiosi e volete saperne di più? Ve lo raccontiamo noi! Ecco tutto quello che sappiamo su di lei e sulla sua vita privata.

Chi è la figlia di Elena Sofia Ricci

Elena Sofia Ricci ha avuto due storie molto importanti nella sua vita, la prima è stata con l’attore e regista Pino Quartullo. I due si sono conosciuti e fidanzati all’inizio degli anni ’90, nel 1996 è nata la loro prima e unica figlia Emma. Lei ha deciso di seguire le orme della madre, ha già recitato in “Vivi e lascia vivere” e attualmente è un’attrice in erba. Elena Sofia Ricci qualche anno dopo incontra il musicista Stefano Mainetti, i due si innamorano perdutamente e nel 2003 si sposano. Il 25 ottobre 2004 nasce la loro figlia Maria Mainetti. L’attrice si è sempre rivelata contenta di essere diventata madre e di avere due figlie che ama. Di recente ha dichiarato: “Sono più brava a stare in ascolto, a stare vicina con l’anima e meno coccolona, mentre mio marito è più bravo in questo. Però per le mie figlie ci sono sempre. Penso di avere una buona intelligenza emotiva”.

Maria Mainetti: età, foto e Instagram

Maria Mainetti nasce a Roma il 25 ottobre del 2004 ed è del segno dell’acquario. Ha da poco compiuto 18 anni, sta finendo la scuola superiore e ancora non sappiamo cosa voglia fare da grande. Sicuramente le piace il mondo della moda e dello spettacolo, dato che per adesso fa la modella per alcuni servizi fotografici. Infatti, sembra che vada molto d’accordo con le telecamere e i paparazzi. L’ultimo avvistamento di lei insieme alla madre c’è stato sul red carpet alla prima del film “Era Ora” di Alessandro Aronadio al Parco della musica lo scorso inverno. Maria non sembra per nulla in imbarazzo davanti a decine di fotografi, anzi, le piace molto farsi fotografare. Ha un profilo Instagram con 13mila followers in cui condivide momenti gioiosi e spensierati con i suoi amici, le sue amiche e la sua famiglia.