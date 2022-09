Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino si sono messi d’accordo? Lei: ‘Ora si va avanti per 3 puntate’

Iniziano a nascere intrecci, storie vere o presunte e anche pene d’amore. Sono stati Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino a dare il via al primo presunto flirt nella casa del Grande Fratello Vip con conseguenti dispiaceri. Sembra proprio che la Ferruzzi abbia perso la testa per Salatino, ma che quest’ultimo abbia puntualizzato che per lui è solo una bella amicizia, anche perché sarebbe felicemente fidanzato fuori dalla casa e non ha intenzione di illudere nessuno.

Il legame tra Elenoire e Luca

Nonostante il reality abbia preso il via da solo una settimana già c’è di che parlare fuori e dentro la casa più spiata degli italiani. Tra Elenoire e Luca è nata immediatamente una bella intesa. I due hanno legato subito e la gieffina ha manifestato un interesse particolare per Luca che probabilmente, invece, non ricambia lo stesso interesse.

Elenoire ha voluto sottolineare di essersi sentita presa in giro dal gieffino che, lei sostiene, prova qualcosa di reale nei suoi confronti. La reazione di Luca non si è fatta attendere e ha dichiarato intanto di essere entrato da fidanzato e che non ha illuso nessuno. Il bisticcio ha portato i due ai ferri corti e hanno smesso di parlarsi. L’ex volto noto di uomini è donne a confessato a Spinalbanese che “se fosse stato non avrebbe avuto motivo di vergognarsene”.

E Spinalbanese ha cercato di fare da paciere parlando con Elenoire e cercando di spiegarle che potrebbe aver frainteso. Ma la gieffina è esplosa: “Non voglio sentire quella cosa! Io la vivo sulla mia pelle. Non voglio sentire che mettete becco su questa cosa perché voi non sapete… Non puoi parlare di questo argomento, perché non lo vivi tu in prima persona, cazzo”.

Il dubbio circa un amore “architettato ad hoc”

I giorni passati sono stati caratterizzati da discussioni e anche da liti, ma resta il dubbio da parte di qualcuno che tra i due ci sia un accordo per avere una clip in puntata. C’è chi è convinto che tutto sia stato architettato ad hoc. Ci sarebbe, infatti, un video nel quale Elenoire farebbe intendere che tutta questa storia è fasulla… ma chissà