Ellen Hidding, chi è la conduttrice di Melaverde: età, carriera, figli, compagno, vita privata, altezza, foto e Instagram

Ellen Hidding è la famosa conduttrice di Melaverde dalle origini olandesi, ma la conoscete davvero? Oggi sarà ospite di Silvia Toffanin negli studi di Verissimo e racconterà tutto su di sé e sulla sua vita. Se anche voi siete curiosi e volete saperne di più, ve lo raccontiamo noi! Ecco tutto quello che sappiamo su di lei e sulla sua vita privata.

Chi è Ellen Hidding: età, carriera

Ellen Hidding nasce a Winschoten, in Olanda il 21 novembre 1972, ha 50 anni ed è del segno del sagittario. Non si hanno notizie sulla sua famiglia d’origine o sui suoi genitori, perché è un aspetto che ha sempre voluto mantenere privato. Sappiamo, però, che il suo primo amore è lo sport, in particolare il nuoto. Inizia ad andare tutti i giorni in piscina e a soli 11 anni inizia una vera e propria carriera da nuotatrice, entra nella nazionale e vince numerose medaglie. Dopo poco si dà al freestyle e anche lì ne diviene una campionessa a 15 anni. In quegli anni nasce la sua passione per il mondo della moda, della tv e dello spettacolo. Così inizia a fare le prime sfilate prima a livello nazionale e poi internazionale. Diventa anche la modella per alcuni spot televisivi e alcune pubblicità. Nel 1991 si trasferisce in Italia e si avvicina al mondo della tv e della conduzione, che scopre essere la sua vera vocazione.

La conduttrice di Melaverde

Ellen Hidding scopre la sua dote come conduttrice televisiva nel 1997, durante il programma “Mai dire gol”, dove affianca Alessia Marcuzzi nella gestione dello show. Due anni dopo diventa una valletta di Mike Buongiorno e inizia così ad apparire in diversi programmi tv: Mai dire Maik, Facce da quiz, Camera Cafè, Girobimbo e Zelig. La svolta nella sua carriera arriva nel 2010, quando le viene affidata la conduzione totale del programma Melaverde.

Vita privata: figli, compagno e Instagram

La conduttrice è molto riservata sulla sua vita privata, comunque sappiamo che non si è mai sposata, ma dal 1999 è legata a Roberto Cozzi. Nel 2005 la coppia ha avuto la prima figlia di nome Anne Marie. Lei ha un profilo Instagram su cui è molto attiva, pubblica molte foto di sé, della sua famiglia, dei suoi viaggi e vanta ben più di 64mila followers.