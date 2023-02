Enzo Iacchetti, chi è la nuova fidanzata: età, lavoro, foto e Instagram

Enzo Iacchetti sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e ha dichiarato che rilascerà un’intervista inedita in cui racconterà tutto di sé, dei suoi amori e della sua vita privata. I fan non vedono l’ora di ascoltarlo, e voi? Siete curiosi di saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui in anteprima.

Enzo Iacchetti si racconta

Enzo Iacchetti è uno dei conduttori italiani più noti e, nonostante la sua popolarità sugli schermi, soprattutto grazie a Paperissima e a Striscia la notizia, è sempre stato molto restio a parlare della sua vita privata. Ha sempre preferito tenere i suoi amori lontani dal lavoro, per timore o in un istinto di protezione, questo non lo sappiamo. Quello che sappiamo, però, è che questo l’ha portato davanti a scelte molto difficili.

Chi è la nuova fidanzata?

Enzo Iacchetti è stato fidanzato per oltre quattro anni con Rosi Zamboni, che in arte si fa chiamare Roxy. Lei è diventata famosa per il presunto flirt con Giorgio Tambellini, il fidanzato di Francesca De Andrè. Prima di questo, però, c’è il grande amore con Ezio Greggio. I due si sono conosciuti nel 2016, quando lui presentava lo show, mentre lei faceva parte del pubblico. Tra i due è nato subito un grande amore, con una grande condivisione di momenti romantici e una grande passionalità. In tutto questo c’era un grande problema: Enzo Iacchetti non voleva far sapere a nessuno della sua relazione, così ha chiesto a Rosi Zamboni di rimanere segreta. Dopo quattro anni insieme, però, lei si è stufata e lo ha messo difronte ad una scelta: “O usciamo allo scoperto, oppure me ne vado“. Enzo ha avuto paura, e i due si sono separati.

Età, lavoro, foto e Instagram

Rosi Zamboni ha 33 anni e lavora come modella e influencer. Nella sua relazione con Iacchetti la questione dell’età ha sollevato molte polemiche perché lei è più giovane di quasi 40 anni. Nonostante ciò, di recente ha rilasciato un’intervista in cui ha dichiarato di aver sofferto molto per la clandestinità della relazione con Ezio, e anche il momento della rottura è stato molto difficile per lei. Ha un profilo Instagram da oltre 100mila followers su cui condivide molte foto dei suoi shooting: