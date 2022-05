Eurovision 2022, chi è WRS per la Romania: età, canzoni, Instagram, testo, traduzione di ”Llamame”

Eurovision 2022. Un’altra imperdibile puntata, e purtroppo l’ultima, dell’Eurovision Song Contest 2022! L’evento musicale internazionale sta tenendo incollati allo schermo numerosi telespettatori e dopo la prima serata e la seconda semifinale, questa sera si decreterà il vincitore.

WRS e il suo brano per la Romania all’Eurovision 2022

Fiato sospeso, dunque, per le nazioni e i concorrenti ancora in gioco che si contendono il titolo finale di vincitore per questo appassionante 2022 musicale. Tra i paesi in gara anche la Romania: sul palco salirà il cantautore originale e scapigliato WRS a rappresentare il suo paese con il suo brano. Riuscirà a conquistare il pubblico?

Il brano e l’interpretazione

Si tratta di uno dei volti più originali e talentuosi di questa edizione 2022: WRS viene direttamente dalla Romania: il suo brano è già un successo dal titolo Llamame. Un pezzo ricco e denso di significato. Si tratta principalmente di un canto d’amore, di sofferenza per gli ostacoli che ogni cuore può incontrare durante una relazione, anche per cause esterne.

Un amore contrastato

Così, nel brano, si ha quasi la sensazione che l’artista chiede quasi aiuto alla persona amata, chiedendole conforto e presenza per soddisfare non solo il proprio bisogno sentimentale ma soprattutto per evadere. Si percepisce un profondo bisogno di sfuggire sia fisicamente che mentalmente ad una condizione quasi di segretezza di un amore che è ritenuto non lecito, non idoneo dalla comunità esterna.

L’esordio del giovane cantautore romeno

Certamente il giovane cantautore WRS è un artista dai mille talenti e capacità: un beatmaker di Buzău, come a lui piace definirsi, che ha iniziato la sua carriera artistica come ballerino esibendosi sul palco con icone pop romene come Inna.

Nell’anno 2015 ha avuto una esperienza musicale molto importante entrando a far parte della boyband SHOT per un breve periodo, prima di trasferirsi a Londra per affinare il suo mestiere di cantautore e attore solista.

Le pubblicazioni

Per ora, il cantautore romeno WRS ha pubblicato 10 singoli, 3 collaborazioni e sta attualmente lavorando al suo prossimo EP di debutto, Mandala. L’artista si è più volte espresso sull’entusiasmo che lo accompagna durane l’Eurovision 2022, definendo questa una vera opportunità e un nuovo inizio per lui.

Il testo originale del brano Llamame

Ecco qui per voi il testo originale della sua canzone Llamame, un sano mix di inglese e spagnolo:

Knew that I was different than the others

They never liked you

Trying to keep my head above the water

But you’re making it so hard to

What if they’re gonna find out?

Nobody is gonna like if

We get away

Need you to stay

What if they’re gonna find out?

Nobody is gonna like if

We get away

Need you to stay

Hola, mi bebébé

Hola, mi bebébé

Llámame, llámame

Llámame, llámame

Hola, mi bebébé

Hola, mi bebébé

Llámame, llámame

Llámame, llámame

(Hola, mi bebé)

Mmm, my love cannot be stopped by anybody

‘Cause it’s so true

Let’s show it to world ‘cause I won’t hide it

Are you down to believe in sins too

What if they’re gonna find out?

Nobody is gonna like if

We get away

Need you to stay

What if they’re gonna find out?

Nobody is gonna like if

We get away

Need you to stay

[Chorus]

Hola, mi bebébé

Hola, mi bebébé

Llámame, llámame

Llámame, llámame

Hola, mi bebébé

Hola, mi bebébé

Llámame, llámame

Llámame, llámame

(Hola, mi bebé)

And when you say my name

My world is crumbling

I feel complete all I need is your mystic touch

Don’t worry bout them now

I’ll keep you safe and sound

We’re so in love

Hola, mi bebébé

Llámame, llámame

Llámame, llámame

Hola, mi bebébé

Hola, mi bebébé

Llámame, llámame

Llámame, llámame

Traduzione del testo in italiano

Sapevo di essere diverso dagli altri

Non gli sei mai piaciuto

Sto cercando di tenere la testa fuori dall’acqua

Ma lo state rendendo così difficile

E se lo scoprissero?

A nessuno piacerà se

Andiamo via

Ho bisogno che tu rimanga

E se lo scoprissero?

A nessuno piacerà se

Andiamo via

Ho bisogno che tu rimanga

Ciao bambino mio

Ciao bambino mio

chiamami, chiamami

chiamami, chiamami

Ciao bambino mio

Ciao bambino mio

chiamami, chiamami

chiamami, chiamami

(Ciao bambino mio)

Mmm, il mio amore non può essere fermato da nessuno

Perché è così vero

Mostriamolo al mondo perché non lo nasconderò

Anche tu sei giù a credere nei peccati

E se lo scoprissero?

A nessuno piacerà se

Andiamo via

Ho bisogno che tu rimanga

E se lo scoprissero?

A nessuno piacerà se

Andiamo via

Ho bisogno che tu rimanga

Ciao bambino mio

Ciao bambino mio

chiamami, chiamami

chiamami, chiamami

Ciao bambino mio

Ciao bambino mio

chiamami, chiamami

chiamami, chiamami

(Ciao bambino mio)

E quando dici il mio nome

Il mio mondo sta crollando

Mi sento completo, tutto ciò di cui ho bisogno è il tuo tocco mistico

Non preoccuparti per loro ora

Ti terrò sano e salvo

Siamo così innamorati

Ciao bambino mio

chiamami, chiamami

chiamami, chiamami

Ciao bambino mio

Ciao bambino mio

chiamami, chiamami

chiamami, chiamami