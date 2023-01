Ezio Greggio, chi è la fidanzata Romina Pierdomenico: età, lavoro, Miss Italia, foto e Instagram

Ezio Greggio oggi pomeriggio andrà negli studi di Verissimo a rilasciare un’importante ed esclusiva intervista a Silvia Toffanin. Ha deciso di raccontare tutti i dettagli sulla sua storia d’amore con la modella Romina Pierdomenico. Siete curiosi? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei.

Chi è Romina Pierdomenico: età, lavoro, Miss Italia

Romina Pierdomenico nasce a Pescara nel 1993, e fin da piccola vuole entrare nel mondo dello spettacolo e della recitazione. Inizia a partecipare a numerosi concorsi di bellezza e viene eletta Miss Abruzzo. Dopo questa vittoria, decide di partecipare a Miss Italia nel 2012 e arriva seconda. Decidere di intraprendere la carriera da attrice e inizia a studiare recitazione a Roma. Non molto convinta degli insegnamenti, si sposta a Milano in un’altra accademia. Ottiene alcune piccole parti in tv, ma è diventata famosa grazie alla sua partecipazione a “Temptation Island” e Uomini e Donne. Negli studi televisivi, ha incontrato il suo amato Ezio Greggio. Ad oggi è un’influencer, showgirl e conduttrice su Radio 105.

La fidanzata di Ezio Greggio

La loro storia d’amore non è esente dalle polemiche, anzi, sui social sono attaccati continuamente e quando hanno reso pubblica la loro relazione, si è scatenato un polverone mediatico. Perché? Per una questione d’età: lei ha 30 anni e Ezio Greggio ne ha 68, fra i due ci sono quasi 40 anni di differenza. Romina è coetanea dei suoi figli: Gabriele ha 28 anni e Giacomo 32. Loro, però, sembrano andare molto d’accordo con la nuova compagna del padre. Il felice incontro tra la showgirl ed Ezio è avvenuto tra gli studi televisivi nel settembre del 2018: lei diventa co-conduttrice di “La sai l’ultima?” su Italia 1 e la loro relazione dura da più di 3 anni. Raccontano di amarsi molto, Ezio racconta sempre di essere rimasto affascinato dalla sua bellezza e il suo carisma. L’approccio è avvenuto sui social, dove lui le ha scritto per la prima volta su Instagram.

Foto e Instagram di Romina

Romina Pierdomenico è anche un’influencer e ha un profilo molto seguito, da oltre 300mila persone. Pubblica molte foto dei suoi set fotografici e del suo lavoro in radio, di cui è molto orgogliosa. C’è anche qualche foto con il suo amato Ezio Greggio. Non mancano i commenti negativi sotto i post, alcuni molto pesanti, ad esempio: “Vergognati! una bella ragazza come te si prende un vecchio? Lo fai solo per i soldi e la notorietà”. Eppure, pare che si amino molto.