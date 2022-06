Federica Panicucci e Marco Bacini: ‘Lui mi ha travolta, è fuori dal comune’

Dopo una lunga e travagliata storia d’amore che ha segnato fortemente la sua biografia (Dj Marco Fargetta), ora Federica Panicucci sembrerebbe aver ritrovato l’amore grazie all’imprenditore Marco Bacini, suo attuale compagno.

Lui, classe 1976, lavora nel campo della moda e possiede una catena di negozi in giro per il mondo, oltre a vantare tantissime collaborazioni con personaggi noti dello spettacolo, per una dire una, ad esempio, Chiara Ferragni.

L’amore coinvolgente tra Marco e Federica

Come ha dichiarato dalla stessa conduttrice, parlando della sua nuova e travolgente storia d’amore con il noto imprenditore, si tratta di una relazione estremamente coinvolgente, che ha letteralmente rinnovato la sua vita: “L’amore per Marco mi ha letteralmente travolta e io mi sono fatta travolgere. Sono positiva e ottimista per natura e, se affronti la vita così, ti può dare grandi soddisfazioni.”

Una coppia che funziona

Per quanto riguarda Marco Bacini, prima di conoscere la Panicucci, il suo profilo sociale era tutto lavoro e professionalità. Ma da quando ha trovato l’amore tra le braccia della conduttrice, ecco che possiamo notare una serie di post in compagnia della sua bella, andando a scalzare quelli prettamente lavorativi.

Quella prima volta

La prima volta che sono stati pizzicati insieme risale all’inaugurazione di un negozio di Marco. Da quel momento non si sono più nascosti. “Mi sono accorta che quest’uomo era fuori dal comune, un uomo d’altri tempi. Aveva quelle caratteristiche che ho sempre cercato in un uomo, come il senso di protezione, valori importanti, essere serio“, ha spiegato orgogliosa Federica Panicucci durante un’intervista rilasciata nei salotti di Verissimo.