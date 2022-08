Federica Pellegrini ha tradito Filippo Magnini con Matteo Giunta? Perché è finita la storia d’amore

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono marito e moglie da pochi giorni, ma molti hanno notato che Filippo Magnini non era presente al matrimonio. Il nuotatore è l’ex fidanzato della Pellegrini, ma è anche il cugino del suo attuale marito.

Leggi anche: Matteo Giunta, chi è il futuro marito di Federica Pellegrini: allenatore nuoto, età, Instagram e matrimonio

Federica Pellegrini e il matrimonio con Giunta

Il cugino di Matteo Giunta non era presente al matrimonio. L’ex nuotatore si trovava insieme a sua moglie Giorgia Palmas in Sardegna a godersi le vacanze estive. Qualche mese fa, comunque, era stato Matteo Giunta a parlare della questione in un’intervista fatta da Le Iene:

“Ci sono state incomprensioni – aveva detto – che non sono state risolte. Qualche litigio c’è stato. Una pietra sopra? Lui è sposato e mi piace pensare che queste nostre incomprensioni lo abbiano portato a trovare l’amore della sua vita. Venire al matrimonio se lo invitassi? La vedo difficile”.

Leggi anche: Filippo Magnini: chi è, età, moglie, Giorgia Palmas, Instagram

La relazione fra Filippo e Federica

Filippo Magnini e Federica Pellegrini si sono fidanzati nel 2011. All’epoca la ex campionessa di nuoto usciva da una relazione bruscamente interrotta con un altro ex compagno di squadra, Luca Marin, che in un’intervista ha rivelato: “In una stanza di hotel si è interrotta la nostra relazione. Eravamo a Shanghai, in hotel, e io non la trovavo. Lei è in questa stanza e in questa stanza c’era Filippo Magnini. Ho tirato tanti pugni alla porta perché volevo che mi aprissero, volevo un confronto tra persone adulte, non nascondersi dietro a una porta. C’erano stati segnali di allarme che avevo avvertito. L’istinto mi diceva che c’era qualcosa e che era legato a Magnini”.

La relazione fra Federica Pellegrini e Filippo Magnini, il cugino di Matteo Giunta, è andata avanti fino al 2013. Poco dopo uscirono dei rumor su un flirt tra la Pellegrini e Giunta, smentito dalla stessa nuotatrice con una foto sui social dove scrisse: “Matteo è un grandissimo professionista che mi sta aiutando a superare questo momento. Non inventiamo cavolate”. Matteo invece dichiarò: “Io e Filippo Magnini siamo cugini. C-u-g-i-n-i. Chiaro?”.

Leggi anche: Federica Pellegrini: chi è, età, carriera, ritiro, altezza, chi è il fidanzato Matteo Giunta, matrimonio, vita privata e Instagram

Filippo e Federica tornano insieme nel 2014 e nello stesso anno Matteo Giunta prende l’incarico di allenatore della Pellegrini e diviene il suo preparatore atletico. Nel frattempo la storia con Magnini procede tranquilla fino al 2016, ma finisce nel 2017: “Non era più sicura dell’amore – disse Magnini -. Mi ha lasciato lei. Ho sofferto molto, ho sperato per un anno, adesso ho girato pagina, è finita”.

Nel 2018 il settimanale Gente paparazza Federica e Matteo insieme a Livigno e in quel caso la campionessa disse: “Quando c’è una persona importante nella tua vita, penso si veda”. Nel 2019, arriva la conferma da parte di Federica Pellegrini e Matteo Giunta: i due stanno insieme.

Filippo Magnini oggi è il marito di Giorgia Palmas e non ha mai più affrontato l’argomento sulla Pellegrini, ma la sua mancanza alle nozze del cugino non è passata inosservata.