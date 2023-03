Fiorella Mannoia, chi è il marito Carlo Di Francesco: età, carriera, figli, Amici, foto e Instagram

La celebre cantante Fiorella Mannoia sarà ospite al programma “Da noi a ruota libera” e racconterà tutto di sé e della sua vita. Da molti anni al suo fianco c’è il marito che tanto ama: Carlo Di Francesco. Siete curiosi di saperne di più? Ecco chi è lui e tutto quello che sappiamo sulla loro storia d’amore.

Chi è Carlo Di Francesco: età, carriera, Amici

Carlo Di Francesco è l’amore di Fiorella Mannoia, è nato ad Avezzano, in provincia de l’Aquila nel 1980 e oggi ha 43 anni. ha dedicato la sua vita alla musica, la sua grande passione fin dalla tenera età. A soli 18 anni è volato a Cuba da solo per poter studiare all’Istituto Superiore di Arte le percussioni afro-cubane. Si è innamorato della nazione, tanto da rimanerci per oltre 10 anni, fino al 2010. Nella sua vita è un musicista, arrangiatore e produttore musicale. Non solo, è anche uno sportivo abbastanza noto perché ha giocato a rugby a livello agonistico per molti anni, sempre in parallelo alla musica. Ha un fratello gemello con cui ha fondato una band musicale di bata-rumba cioè la musica tradizionale cubana. Per un periodo è stato anche un professore della scuola di Amici.

L’amore con Fiorella Mannoia

Carlo di Francesco e Fiorella Mannoia sono una coppia di lunghissima data, nonostante i 26 anni di differenza d’età, lui ne ha 43 e lei 68. Per loro non è mai stato un problema e vivono benissimo la loro relazione. Si sono incontrati ed innamorati nel dietro le quinte della scuola di Amici, nel periodo in cui lui è stato maestro di canto. Si sono sposati da poco, il 22 febbraio 2021 e non hanno figli. Si dichiarano sempre molto innamorati e si sostengono sempre a vicenda, insomma, una coppia molto solida e stabile.

Foto e Instagram

Lui ha un profilo Instagram seguito da quasi 24mila persone, dove condivide molti aspetti del suo lavoro e della sua musica. Non solo, in molti scatti c’è anche l’amata moglie Fiorella Mannoia. Nella sua bio elenca tutte le sue passioni e professioni: “Musicista, produttore, percussionista, fotografia, lettura e pasticceria”. Condivide molti video in cui suona le percussioni, dato che i tamburi cubani sono gli strumenti a cui sta dedicando anima e cuore negli ultimi anni.