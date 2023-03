Fiorella Mannoia ha figli? Età e vita privata

La celebre cantante Fiorella Mannoia sarà ospite al programma “Da noi a ruota libera” e racconterà tutto di sé e della sua vita privata. Da molti anni al suo fianco c’è il marito che tanto ama: Carlo Di Francesco e in molti si chiedono se la coppia abbia dei figli oppure no. Siete curiosi di saperne di più? Ecco chi è lui e tutto quello che sappiamo sulla loro storia d’amore e il matrimonio.

Fiorella Mannoia: età e vita privata

La celebre cantante Fiorella Mannoai è nata a Roma il 4 aprile del 954, ha 68 anni ed è del segno dell’Ariete. La passione per la musica l’ha travolta fin da piccolissima. Ha debuttato al Festival di Castrocaro nel 1968 e ha partecipato al festival di Sanremo l’anno dopo. Il suo talento è emerso subito e ha avuto un gran successo con i brani presentati al Festival: ”Caffè nero bollente” del 1981, “Quello che le donne non dicono” del 1987 e “Le notti di maggio” del 1988. Il suo primo album “Certe piccole voci” ha vinto il disco di platino e ha collaborato con nomi importanti del mondo della musica. Hanno scritto per lei cantautori celebri come De Gregori, Battiato, Fossati e Fabrizi, ma ha voluto anche dare voce anche ad autori emergenti. Nel 2001 pubblica il suo disco più famoso “Fragile”. In tutto questo gran successo musicale non ha avuto molto tempo per l’amore, fino a quando ha incontrato la sua anima gemella Carlo di Francesco.

L’amore con Carlo di Francesco

Fiorella Mannoia e Carlo di Francesco sono una coppia molto longeva, nonostante i 26 anni di differenza d’età, lui ne ha 43 e lei 68. Per loro non è mai stato un problema e vivono benissimo la loro relazione. Si sono incontrati nel dietro le quinte della scuola di Amici, mentre lui era un professore di canto. Sono innamoratissimi e poco prima della pandemia da Covid-19 sono convolati a nozze, precisamente il 22 febbraio del 2021. Lui è un musicista, arrangiatore e produttore musicale. A 18 anni è volato a Cuba, nazione del suo cuore in cui ha vissuto per oltre 10 anni e dove ha studiato all’Istituto Superiore di Arte, specializzandosi in percussioni afro-cubane. I due condividono la passione per i viaggi e per l’aiuto verso il prossimo: Fiorella Mannoia è nota per il suo impegno per il sociale soprattutto con l’associazione Emergency, ma non solo. Ha reso nota in Italia la figura di Thomas Sankara e ha sempre mostrato grande vicinanza alle donne africane. I due sono molto innamorati e si sostengono sempre a vicenda, insomma, una coppia molto solida e stabile. Viaggiano per il mondo e periodicamente tornano a Cuba.

Fiorella Mannoia ha figli?

Fiorella Mannoia e Carlo di Francesco non hanno avuto figli. La cantante ha sempre preferito concentrarsi sulla carriera e ha trovato l’amore in Carlo soltanto in tarda età, per questa ragione non hanno potuto né voluto avere dei figli. Lei ha dichiarato di non essersi mai vista o immaginata madre per amore della libertà.