Francesca Michielin, chi è il fidanzato? Età, lavoro, foto e Instagram

La famosa cantante Francesca Michielin è stata invitata da Maria De Filippi per giudicare la gara di canto di oggi pomeriggio nella scuola di Amici. La curiosità sulla sua vita privata è altissima e tutti i fans si chiedono chi sia il ragazzo fortunato al suo fianco. Se anche voi siete curiosi e volete saperne di più, continuate a leggere! Ve lo raccontiamo noi.

Chi è il fidanzato di Francesca Michielin?

Francesca Michielin è sempre stata abbastanza riservata sulla sua vita privata, perché non ama che il gossip entri nelle sue relazioni private. Lo scorso settembre, però, ha preso coraggio e ha postato una foto sul suo profilo Instagram in compagnia di un misterioso ragazzo con cui era in vacanza in Alto Adige. La dedica è inequivocabile: “Non basterà settembre per dimenticare la montagna di cose che ci siamo detti”, ha scritto sotto lo scatto. I fan sono impazziti e hanno iniziato a riempirla di domande, ma lei ha preferito non rilasciare dichiarazioni molto specifiche. Pare, però, che lui sia il suo amore da quando erano molto giovani perché sono entrambi originari di Bassano del Grappa. Alcuni hanno ipotizzato che fossero anche compagni di banco al liceo, sarà vero?

Davide Spigarolo: età e lavoro

Davide Spigarolo è la dolce metà della bravissima cantante Francesca Michielin, ma cosa sappiamo di lui? Non si hanno molte informazioni, ma probabilmente è coetaneo della compagna di vita. Originario di Bassano del Grappa, si è laureato in Scienze Motorie ed oggi è un osteopata, coach e personal trainer. Adora viaggiare, soprattutto in posti naturali e ha una grandissima passione per il ciclismo e per il trekking, che spesso fa in compagnia della sua amata.

Foto e Istagram

Lui ha un profilo Instagram in cui condivide molti scatti della sua vita privata e del suo lavoro. Tra le sue foto, ce ne sono moltissime in compagnia di Francesca Michielin e risalgono almeno ad un mese prima dell’annuncio ufficiale di lei. Forse voleva proteggere la sua storia d’amore, dato che con il suo grande successo di fama internazionale vanta un profilo da 1 milione di followers. Davide, invece, ha un profilo seguito da quasi 2mila followers.