Fuani Marino, chi è la scrittrice: età, carriera, libri, film, Svegliami a mezzanotte e Instagram

Fuani Marino è una famosa giornalista e scrittrice e oggi si racconterà a Serena Bortone negli studi di “Oggi è un altro giorno“. Nella sua carriera ha pubblicato già due libri che hanno fatto record di vendite, se ancora non la conoscete, è il momento giusto per rimediare! Ecco tutto quello che sappiamo su di lei e sulla sua vita privata.

Fuani Marino: età, libri, carriera

Fuani Marino nasce a Napoli nel 1980 e oggi ha 43 anni. Dopo il liceo prosegue gli studi all’Università Statale di Napoli, dove si Laurea in Psicologia. Dopo la laurea inizia a collaborare come giornalista con il “Corriere del Mezzogiorno”, fino a diventare una professionista. Negli ultimi anni si dedica anche alla scrittura e pubblica due libri: “Il panorama alle spalle” nel 2017 e “Svegliami a mezzanotte” con Einaudi nel 2019. Quest’ultimo è un testo autobiografico in cui racconta in modo molto doloroso la sua storia con la depressione.

Chi è la scrittrice, libri, film Svegliami a mezzanotte

La scrittrice Fuani Marino non parla molto della sua vita, preferisce che siano i suoi libri a parlare di lei. Il suo ultimo libro “Svegliami a mezzanotte” è uscito nel 2019 con Einaudi e ha fatto record di vendite. Oltre a ciò, ha attirato anche lo sguardo della critica che ha voluto farne un film-documentario. Il libro narra la sua storia vera, per questo è molto toccante e profondo. Racconta la storia della sua depressione: dopo esser diventata madre il dolore esistenziale si fa sempre più acuto e decide di lanciarsi dal quarto piano del suo palazzo per porre fine alla sua dolorosa vita. Qualcosa, però, non va come previsto e lei sopravvive alla caduta. Il documentario che ne è stato tratto è candidato al David di Donatello ed è uscito nelle sale italiane proprio ieri, 13 febbraio.

Instagram di Fuani Marino

Fuani Marino ha un profilo Instagram che usa anche per il lavoro e per pubblicizzare i suoi scritti. Nella bio riporta: “Dormo e scrivo”, è seguita da quasi 3mila persone. Tra le foto ci sono i suoi libri, sua figlia e il suo gatto. Non pubblica molte foto di sé perché è una persona molto riservata. Oggi potrebbe rilasciare qualche segreto sulla sua vita ai microfoni di Serena Bortone.