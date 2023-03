GF VIP, chi tra Matteo, Martina e Ivana diventerà concorrente? Stasera il televoto flash ‘degli ex’

Nuova puntata del Grande Fratello Vip e nuovi colpi di scena. Sì, perché questa sera, oltre al televoto e all’eliminazione che sarà tra ben cinque concorrenti, tutti protagonisti di questa nuova edizione, il pubblico si troverà faccia a faccia anche con i tre ex fidanzati, quelli che diverse settimane fa hanno fatto il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia. E hanno portato scompiglio, andando a scombussolare un po’ gli equilibri, già precari dei vipponi. Chi, quindi, tra Ivana, ex fiamma di Luca Onestini, Martina, ex compagna di Daniele e Matteo, ex fidanzato di Nikita, diventerà a tutti gli effetti concorrente? E chi, invece, dovrà andare via e ritornare in studio?

Chi resta nella casa del GF VIP tra Ivana, Martina e Matteo?

Oltre al televoto ‘classico’, stando alle anticipazioni questa sera Alfonso Signorini si rivolgerà ancora una volta al pubblico. E i telespettatori saranno chiamati a votare per decidere le sorti degli ex. Cosa accadrà all’avventura di Matteo, Martina e Ivana? Non ci resta che seguire la puntata per scoprire cosa accadrà. Perché tra scontri, confronti, storie d’amore al capolinea, il GF VIP non smette di regalare emozioni. E grandi colpi di scena.

Chi è il preferito tra gli ex nella casa?

Stando ai sondaggi pubblicati sul sito Grande Fratello Forum Free, i telespettatori avrebbero una preferenza. Che porta il nome di Ivana, ex fidanzata di Luca. E i fan sperano che tra i due, che si sono conosciuti quattro anni fa proprio lì, a Cinecittà, riscoppi la passione. A seguire, subito dopo, Martina, ex di Daniele, concorrente ora molto vicino a Oriana. A rischio, come meno preferito, sembrerebbe essere Matteo, ex fiamma di Nikita. Ivana diventerà concorrente? E gli altri dovranno lasciare la casa? O tutti e tre dovranno abbandonare il gioco? Non ci resta che aspettare ancora un po’ e attivare il conto alla rovescia!

Chi viene eliminato tra Nikita, Tavassi, Antonella, Sarah e Donnamaria?

Non solo destino degli ex. Questa sera ci sarà la chiusura del televoto, quello aperto lunedì, e che vede protagonisti ben cinque vipponi: Nikita, Tavassi, Antonella, Sarah e Donnamaria. Chi di loro dovrà lasciare la casa? Stando ai primi sondaggi, pare che la preferita sia Nikita, mentre a rischio ci sarebbe Edoardo Donnamaria. Sarà lui a dover abbandonare il gioco?