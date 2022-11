GF VIP, Luciano Punzo e le dichiarazioni choc: ‘Mio nonno picchiava mia nonna, ma quello era amore’

Stanno facendo discutere e non poco le parole del concorrente del Grande Fratello Vip Luciano Punzo. Dopo la scia di polemiche che sta accompagnando questa (travagliata) edizione del Gf Vip praticamente sin dall’inizio – con il caso Marco Bellavia in testa – adesso le dichiarazioni del modello napoletano hanno messo nuovamente in ‘agitazione’ il reality condotto da Alfonso Signorini.

Le parole di Luciano Punzo al GF VIP

Neanche il tempo di gestire il caso Covid esploso nella casa più spiata d’Italia che la produzione di casa Mediaset deve fare ora i conti con un nuovo, l’ennesimo, scivolone da parte di uno dei concorrenti in gioco. Parlando della sua fidanzata a Sarah Altobelli Punzo ha detto:

“Mi manca. Ho capito che non posso stare senza di lei. Forse me la sposo. Se io mi sposo cambierò, per me il matrimonio è condivisione. Ci sono nella vita alti e bassi mi hanno insegnato che le cose rotte vanno aggiustate”.

Fin qui nulla di male, anzi. Ma ecco arrivare la frase choc (qui il video):

“Io ricordo altri tempi, quando l’uomo picchiava la donna. Non vorrei questo, ma alla mia bisnonna stava bene, diceva lui è il mio uomo. Però vedi quello era amore. Sono cresciuto con quei valori, non posso farci niente”.

Chi è Luciano Punzo

Ma chi è Luciano Punzo, ovvero l’autore di queste deprecabili frasi? Ha 28 anni, classe 1994. E’ nato a San Giorgio a Cremano e nella vita lavora come modello. Nel suo ‘curriculum’ annovera altri reality come Pechino Express nel 2020 in coppia con Gennaro Lillio e poi nel 2021, come tentatore, a Temptation Island. Adesso l’esperienza al Grande Fratello Vip che però, a giudicare dall’accaduto, rischia ora di essere compromessa.