GF VIP, Micol Incorvaia è la seconda finalista e Antonella scoppia in lacrime: ‘Non ce la faccio più’

Il Grande Fratello Vip continua a stupire il suo pubblico, proprio in questi giorni in cui manca meno di un mese alla grande finale, che decreterà il vincitore ufficiale di questa nuova scoppiettante edizione. Ma cosa è successo di recente? Ecco tutti gli aggiornamenti del caso, continuate al leggere l’articolo!

Grande Fratello Vip: il risultato del televoto delude Antonella Fiordelisi

Tra le concorrenti, Antonella Fiordelisi è rimasta delusa dall’esito del televoto del Grande Fratello Vip: il televoto si è infatti concluso con Micol Incorvaia che è volata direttamente in finale. Del resto, la concorrente è risultata essere la più votata durante i concitati minuti di votazione, e così si è aggiudicata di diritto il titolo di seconda finalista di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. Ma, com’era prevedibile, la decisione presa dal pubblico ha mandato letteralmente in tilt qualche altro astante, come la Fiordelisi, la quale ha detto: “Non ho avuto altri litigi nella casa ultimamente, lei ha sempre parlato alle spalle. Micol non si è comportata bene con me, ma sono cose che mi tengo per me” – questo il suo commento dopo il verdetto finale. Poi, subito dopo, ha manifestato in modo ancora più esplicito il suo enorme dispiacere: dopo essere stata convocata da Alfonso Signorini in confessionale, lei non è riuscita infatti a trattenere le lacrime.

La reazione di Antonella Fiordelisi dopo il televoto

Tra le lacrime, Antonella Fiordelisi ha detto: “Devo essere sempre giudicata” – ha spiegato nel confessionale – “Mi sento un po’ sola. Non ce la faccio più, è tosta stare qui. Non sono così forte come dite. Se litigo sono provocatoria, se non litigo sono vittima. Qualsiasi cosa io faccio sono giudicata in negativo, non so che fare”. Poi, per confortarla è intervenuta Sonia Bruganelli: ”Sei stata sola dal primo giorno in quella Casa. Tu sei entrata sola e uscirai sola, questo ti fa un enorme onore. Qualsiasi sia il tuo finale, te lo sei guadagnato da sola”.