GF VIP, ordine degli psicologi del Lazio contro Gegia: aperta un’istruttoria dopo il ‘caso’ Bellavia

Per il “caso” Bellavia, concorrente “bullizzato” all’interno del Grande Fratello Vip, ieri sera è stata squalificata Ginevra Lamborghini, mentre Giovanni Ciacci è stato eliminato nel televoto. Signorini ha ritenuto le parole di Ginevra nei confronti di Marco Bellavia troppo gravi. “Si merita di essere bullizzato”, aveva detto la Lamborghini. Mentre Ciacci è stato considerato fra i più “insensibili” verso Marco, motivo per il quale è stato eliminato dalla casa dei vipponi. Adesso però, i riflettori sono puntati su Gegia.

GF VIP: l’ordine degli psicologi del Lazio apre un’istruttoria su Gegia

La posizione di Francesca Antonaci, in arte Gegia, traballa, così come la sua carriera da psicologa. Dopo le frasi dette nei confronti di Marco Bellavia, concorrente che soffre di depressione, l’Ordine degli psicologi del Lazio vuole prendere provvedimenti.

Nella puntata del Grande Fratello Vip trasmessa lunedì 3 ottobre Gegia si è salvata dal televoto, ricevendo il 4% delle preferenze, mentre Ciacci il 3%. Non solo è a rischio il suo percorso nel reality, ma anche la sua professione da psicologa. L’Ordine degli psicologi del Lazio, infatti, ha aperto un’istruttoria.

“Dovevamo tenercelo e sentire le cazzate che diceva e dire “Bravo Tesoro”? Ma basta!” aveva detto l’attrice nel corso della puntata. A indignare ancora di più il pubblico, è la regolare iscrizione di Gegia all’albo della Regione Lazio.

Gegia contro Bellavia nella puntata del GF VIP

La sua posizione adesso è a rischio. Sono state infatti inviate diverse segnalazioni da parte di cittadini turbati dalle frasi e dal comportamento dell’attrice-psicologa. Come si legge sull’agenzia Dire: “Come da prassi, verrà aperta un’istruttoria. La finestra di tempo per questo genere di decisioni è ampia e prevede ‘vari mesi’, nei quali la commissione dovrà valutare il caso che, ribadisce l’ordine, ‘verrà sicuramente affrontato'”.

Durante i giorni in cui Marco Bellavia è rimasto nella casa sofferente, Gegia lo avrebbe più volte etichettato come un “matto”, “malato” e poi gli ha detto: “Non me ne frega niente di cosa hai avuto, da psicologa ti consiglio di stare zitto”. Persino in diretta nazionale, dopo il discorso di sensibilizzazione di Alfonso Signorini, è tornata sull’argomento con parole poco carine nei confronti di Bellavia. Lo stesso Alfonso Signorini, in diretta, ha ripreso Gegia in quanto psicologa, per la sua insensibilità davanti ai problemi del concorrente.