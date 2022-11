GF VIP, Oriana e Antonino rischiano la squalifica stasera? Cosa è successo, perché hanno violato il regolamento

Non c’è pace per il Grande Fratello Vip. In questa – per certi versi – tormentata edizione lo spettro di una violazione del regolamento, e dunque di possibili eliminazioni, torna ad aleggiare sulla casa più spiata d’Italia. Sì perché alcuni concorrenti, nello specifico Oriana e Antonino, venendo meno a uno dei punti delle regole del Gf, potrebbero finire nel mirino della produzione con provvedimenti anche severi. Come per l’appunto l’uscita dalla Casa. Ma cosa è successo nello specifico?

Cosa hanno detto Oriana e Antonino e perché ora rischiano la squalifica

I fatti. Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese hanno parlato a bassa voce del gradimento dei partecipanti, una cosa che non è permessa dal regolamento. Chi entra nella casa più spiata d’Italia a gioco in corso, ovvero in un momento successivo rispetto a quello effettivo iniziale della maggior parte dei concorrenti, non può rivelare nulla dall’esterno agli altri. Le parole tra i due pertanto, seppur pronunciate a bassa voce per non farsi sentire dagli altri compagni di GF, sono state sentite distintamente e ora il rischio è quello di incorrere in sanzioni.

Stasera il GF Vip su Canale 5

Cosa accadrà allora? Cosa vedremo nella puntata di stasera? Alfonso Signorini comunicherà qualche decisione ai due concorrenti? L’appuntamento, a questo punto da non perdere, è come sempre per stasera su Canale 5 a partire dalle 21.20. Intanto qui potete trovare tutte le anticipazioni.