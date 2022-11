GF VIP, perché Luca Salatino vuole abbandonare il gioco? Chi entrerà stasera per lui, le anticipazioni

Nella casa del “Gf Vip”, Luca Salatino vuole abbandonare il reality show. Lo fa a sorpresa, considerato come in giornata aveva polemizzato con il giornalista Attilio Romito, per redarguirlo riguardo le gravose parole verso Oriana Marzoli. Le intenzioni del noto influencer italiano, sarebbero venute a galla nel salotti mattutino condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, ovvero “Mattino Cinque News” su Canale 5 di Mediaset.

Gf Vip, i rumors sul ritiro di Luca Salatino

E’ andata in onda anche oggi una nuovissima puntata del rotocalco mattutino di Canale 5 condotto da Francesco Vecchi e Federica Panicucci. E se il primo ha parlato soprattutto di politica, la seconda ha dato ampio risalto ai fatti di cronaca più importanti di questi ultimi giorni. Proprio sul finire della puntata la conduttrice, prima di salutare il pubblico a casa ed augurare loro una buonissima giornata, ha voluto ricordare che stasera su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, cogliendo la palla al balzo per lanciare uno spoiler.

Successivamente la conduttrice di Mattino 5 ha rivelato al numeroso pubblico a casa che stasera il concorrente del Grande Fratello Vip, il quale è finito nuovamente nelle mire di Aurora Colombo, riceverà una visita nella casa più spiata dagli italiani. E dopo questa visita l’inquilino vip sarà costretto a prendere una decisione definitiva: “Luca Salatino riceverà una visita importante…A seguito di questa visita dovrà prendere una decisione definitiva…”.

Di cosa si tratta? Ovviamente non è dato saperlo, anche se è possibile ipotizzare che magari Alfonso Signorini lo metterà di fronte ad una scelta: continuare questa avventura più unica che rara o abbandonare definitivamente il gioco. Difatti l’ex tronista di Uomini e Donne non sta vivendo un periodo particolarmente semplice in quanto ha rivelato più volte di sentire fortemente la mancanza della sua Soraia. Per tale ragione ha anche confessato agli altri inquilini della Casa di Cinecittà di voler lasciare il programma.